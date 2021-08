Deux jours avant d'affronter la grande Serbie, les Yellow Tigers sont bien entrées dans leur Euro ce vendredi soir à Belgrade.

Les Belges se sont en effet imposées 0-3 contre l'Azerbaidjan. Outre le score qui parle de lui-même, la Belgique a surtout maitrisé ce premier match.





Seul le 2e set fut un peu plus difficile, la libero azeri réussissant aussi un grand match, suite à une réception un peu plus fébrile dans le clan belge et à une Herbots un peu mieux contenue. Mais les Yellow Tigers ont réussi à surpasser cette épreuve en effaçant d'ailleurs deux balles de set grâce notamment à un double changement payant à 24-24 dans cette fin de set.





Pour le reste, la Belgique, avec une Herbots qui a, comme attendu, pris ses responsabilités, a fait ce qu'elle devait faire: prendre trois points, sans s'attarder sur le terrain avant de jouer ce dimanche contre la Serbie, médaille de bronze à Tokyo et championne d'Europe en titre.

Azerbaidjan - Belgique: 0-3 (13-25, 24-26, 13-25).

Belgique: Van de Vijver, Van Avermaet, Van Gestel, Guilliams, Herbots, Janssens. Libero: Rampelberg. Sont montées au jeu: Van Sas, Sobolska.

Programme de la Belgique