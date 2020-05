Beaucoup ont cru à une blague lorsque le 1er mai, la Fédération de volley Wallonie-Bruxelles a annoncé avoir pris la décision de démarrer ses prochains championnats, soit le 5e échelon national, le 1er janvier 2021 alors que les autres instances (nationales et provinciales) attendent avant de se prononcer notamment en fonction du CNS de ce mercredi.

Le tout récent président du volley-ball francophone, Daniel Van Daele, défend la position de son aile.

Pourquoi avoir pris une décision si vite ?

“Tout d’abord, je tiens à préciser que la décision de commencer en janvier a été prise à la majorité du Conseil d’Administration. Le doute, l’incertitude et le brouillard dans lesquels nous visons ont joué. On a aussi appris que toutes les salles ne rouvriraient pas avant le 30 août, au plus tôt. On parle même du 30 septembre pour la botte du Hainaut. Et enfin, le tracing nous a poussés à fixer le 1er janvier.”



(...)