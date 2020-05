La FVWB avait au préalable décidé de débuter la saison en janvier 2021.

La décision de l'aile francophone avait à l'époque fait jaser tant elle avait été prise, peut-être, un peu trop rapidement puisque ni Volley Belgium, ni Volley Vlanderen n'avait encore statué à ce sujet.

Daniel Van Daele, le président, nous avait d'ailleurs indiqué que la Fédération pouvait faire marche arrière.





C'est d'ailleurs ce qu'elle vient de faire puisqu'elle a annoncé avoir décidé de débuter la saison des séries de Promotion (seul échelon qui dépend d'elle) le dernier week-end de septembre comme pour une saison normale.

"Au vu de l’évolution de la situation et des informations en sa possession, il a décidé de publier l’annorama de la prochaine saison et de débuter les compétitions à la date initiale prévue, soit le dernier week-end de septembre, tout en tenant compte des décisions qui seront prises par le Conseil National de Sécurité et les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales (la plupart des clubs louent en effet des infrastructures dont ils ne sont pas propriétaires et l’accès aux salles est évidemment indispensable…). Tout se fera en parfaite collaboration avec les autres instances du volley-ball belge, mais aussi avec les autres sports collectifs en salle", indique la FVWB.