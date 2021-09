Très mauvaise affaire pour la Belgique au terme de son 2e match de poule à l'Euro qu'elle dispute à Cracovie.





En effet, les Red Dragons ont été battus une deuxième fois en autant de matches. Après la Serbie, championne d'Europe, c'est le Portugal qui a eu raison des Belges.





Contrairement à jeudi soir, les Red Dragons s'en sortent toutefois avec un point puisqu'ils ont forcé les Portugais au tie-break duquel le Portugal est sorti vainqueur.





Mais la Belgique n'en menait pas large et on a même craint le pire lorsque le Portugal a mené 0-2. Il a alors fallu un remaniement dans l'équipe et l'expérience de Sam Deroo qui a pu compter sur le jeu sans complexe des jeunes Van Elsen, d'Heer ou encore Desmet pour sortir de ce match avec un point.





Ce samedi, les Belges seront toutefois déjà dos au mur.

