Grâce à sa victoire sur la Croatie (3-1), la Belgique est toujours dans la course pour le Final 4 du Tournoi de qualification olympique.

Et pourtant, moins de 24h après la défaite face à l'Allemagne, les Yellow Tigers ont montré un tout autre visage que celui séduisant qui avait failli faire vasciller les Allemandes aux Pays-Bas pour le Tournoi de qualification olympique.

La Belgique a en effet mis plus d'un set avant de véritablement trouver son rythme. En manquant d'agressivité, difficile pour la bande à Gert Vande Broek de conclure un point alors qu'en face, la passeuse croate n'éprouvait aucune difficulté à transmettre à ses attaquantes.



Avec des services incapables de destabiliser la défense adverse, sauf dans le cas d'Herbots notamment dont les services font presque toujours mouche, et une défense pas toujours très stable, il était aussi aisé pour l'organisation croate de lire le jeu belge.

Mais comme contre l'Allemagne, les Yellow Tigers ne manquent pas de rage de vaincre et la mentalité exemplaire affichée a alors permis progressivement de revenir au score pour aller chercher encore un set à rallonge pour enfin se lancer dans la partie.

Elevant leur niveau et se montrant plus efficaces, les Belges ont alors affaibli la défense croate. Et même si les deux dernières manches restaient très serrées, la Belgique s'est montrée plus inspirée lorsqu'il a fallu conclure au 4e set.

Avec cette victoire et ces trois points, la Belgique égalise avec la Turquie, qui ne jouait pas ce jeudi. La rencontre de ce vendredi face aux Turcs sera véritablement un quart de finale avant le Final Four dont rêvent les Yellow Tigers.

Le technique