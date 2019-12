Semaine décisive pour nos clubs belges en Ligue des champions. Maaseik et Roulers doivent s’imposer pour continuer à rêver.

Si, en foot, les deux clubs belges (Bruges et Genk) ont quitté la Ligue des champions sans remporter une seule victoire, nos représentants sont plus brillants dans celle du volley-ball ! Maaseik (2 victoires en 2 matches), notre champion en titre, et Roulers (1 succès), tutoyent les sommets. La semaine dernière, les Limbourgeois ont même créé l’exploit en battant les Russes du Zenit Kazan, sextuples vainqueurs de l’épreuve (2008, 2012 et de 2015 à 2018) et finalistes la saison dernière, 3-2... après avoir perdu les deux premiers sets ! Une remontada incroyable devant plus de 2 000 personnes, mais identique à celle de leur premier match à Ankara !

L’an passé, Maaseik avait été éliminé en phase de groupes avec 2 victoires et 4 défaites, mais on peut espérer cette fois une qualification, et, pourquoi pas? rêver d’une finale de cette C1, performance déjà réussie par le club limbourgeois en 1997 et 1999 ?

"En football, vous verriez Bruges gagner la Ligue des champions ? Non. Ici, c’est la même chose", répond Marc Vanvinkenroije, qui commente les matches de cette C1 sur VOOspoort World. "L’écart avec les cadors européens est trop important : "Le budget de Maaseik est d’environ 700.000 euros. À titre comparatif, l’attaquant de Kazan a coûté à lui seul 1 million d’euros. Cela en dit long…"

(...)