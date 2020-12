Après le dernier comité de concertation de ce vendredi et l'absence d'annonce d'adoucissement des mesures pour les sports indoor, la Fédération belge a revu sa décision en annonçant elle aussi, ce samedi, une saison blanche pour l'exercice 2020-2021.





La compétition reprendra bien dès le 15 janvier si l'évolution sanitaire le permet mais aucun classement ne sera établi en fin de saison et le principe des montants et descendants est dès lors supprimé pour cette saison.





Cette décision ne concerne pas les deux Ligues, les plus hauts niveaux féminin et masculin. Si aucun descendant ne sera désigné, le classement permettra de distribuer les tickets européens.

Il y a quelques semaines, on évoquait le surréalisme à la belge avec des décisions opposées aux différents niveaux . Ce qui aurait pu compliquer la tâche pour désigner les montants et descendants des et vers les promotions.