L'avis favorable du parquet laisse penser à une issue favorable mais encore faut-il attendre la réponse de VolleyBelgium. D'autres solutions s'offrent toutefois à Tchalou.

Il y a quelques semaines, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles de volley s’était prononcée après la fin des championnats, Daniel Van Daele, tout récent nouveau président, se réjouissait de peut-être voir trois clubs francophones en Ligue A dames (Charleroi, Tchalou et Aubel). Soit un nombre historique à ce niveau.

Quelques semaines plus tard, on déchante. D’abord parce qu’Aubel ne pense pas pouvoir confectionner une équipe pour ce niveau. Et ensuite et surtout parce qu’un système de relégation a été instauré malgré la situation exceptionnelle liée au Covid 19, renvoyant alors Tchalou en ligue B.

C'est cette décision qui est contestée par Dominique et Ugo Blairon, les chevilles ouvrières du club hennuyer. "Mais avant tout, nous voulons préciser que l’aspect humain lié à la crise sanitaire doit rester prioritaire par rapport à tout", insiste Dominique Blairon.

Mais voilà, la situation sportive et financière du club (qui comptent près de 250 membres) et la vie du club est en jeu. A tel point qu’ils ont porté plainte au parquet fédéral et qu’ils ont obtenu gain de cause.

"En premier lieu, notre plainte a été jugée recevable et fondée. Ensuite, après enquête, le parquet nous a donné gain de cause", précisent le père et le fils.

Sur quoi se base la plainte ?

Ce qu’ils reprochent ? Des règlements bizarrement modifiés.

Alors que les playoffs devaient commencer et que le planning de Tchalou avait même été publié début mars, Lendelede se retire des playoffs et ne sera d’ailleurs plus de la partie en Ligue A. Pour la famille Blairon et le club, c’est cette photographie-là, sans Lendelede, qui aurait dû être prise en compte, laissant alors Tchalou en Ligue A.

Sauf que VolleyBelgium a pris plutôt le classement avant les playoffs tout en réintégrant Lendelede dans ses calculs (malgré le fait que le club ne se réinscrira pas en Ligue A), poussant Tchalou vers la Ligue B avec une Ligue A à huit pour la saison prochaine.

Aidé, soutenu et bien piloté dans leur démarche notamment dans la recherche de règlements qui iraient dans le sens de VolleyBelgium, le club a alors trouvé des incohérences. "Heureusement, nous avons fait des printscreen datés des règlements car ils ont été changés ensuite."

Le club sauvé en Ligue A ?

Avec l’avis favorable du parquet, le club espère être réintégré en Ligue A dames, ce qui sauverait le club à tous niveaux, une relégation serait catastrophique tant sportivement que financièrement. "Le parquet a proposé l’accord à l’amiable avec Volley Belgium. Soit, à l’issue de leur CA extraordinaire, qui devrait avoir lieu ces prochains jours, ils suivent l’avis et on est en Ligue A. Soit, ils refusent et d’autres options s’offrent à nous. Soit, ils ne disent rien et c’est considéré comme un refus."

A Tchalou, Dominique et Ugo Blairon ont pour l’instant reçu des vents favorables et de soutiens venus d’un peu partout et notamment en Flandre. Ce qui pourrait donc amener un accord à l’amiable. Mais tant que rien n’est officiel, le club travaille sur d’autres options.

"La date limite sera donc le 30 avril dans tous les cas", précise-t-on. "Ils ont en effet jusqu'au 30 avril pour décider."

Qu’est-ce qui bloque en fait ?

Faire descendre Tchalou et maintenir donc une Ligue A dames à huit soulèvent pas mal de questions. Et pas seulement à Tchalou.

"Des échos, des rumeurs nous laissent penser que réduire le nombre de matches en Ligue A offrirait peut-être un meilleur programme aux clubs européens, donnerait plus de temps à l’équipe nationale, intensifierait un conflit nord/sud et en même temps permettrait de ne pas ouvrir la porte à d’autres clubs qui se sentent aussi lésés avec ce principe de descendants. Notamment en Flandre. Nous, ce qu’on veut, c’est que les mots de Guy Juwet (Ndlr : président de la Fédération belge) se transforment en acte, c’est-à-dire qu’on puisse être maintenus en Ligue A."

Quelles autres solutions ?

Il y a plusieurs solutions possibles pour permettre à Tchalou, où toutes les joueuses de Ligue A sont toujours bien là, de se maintenir au plus niveau en cas de refus de VolleyBelgium à l’issue de ce CA.

La voie juridique d’abord. "Nous avons d’ailleurs pris un avocat pour évoquer toutes les possibilités et nous avons pris tous nos renseignements pour savoir comment cela se ferait et combien cela coûterait pour aller à la CBAS par exemple." Avec le risque de faire durer la procédure et de perdre les joueuses donc…

Une autre option, la préférée, passerait elle via Aubel… "Aubel ne peut pas réunir une équipe pour jouer en Ligue A dames. Une fusion avec eux est sur les rails. Les papiers sont déjà signés. Il ne manque que l’avis de la fédé francophone. Ce sera demandé si on doit passer par la fusion. Ils risquent alors d’y avoir ensuite des malheureux qui verraient mal l’arrivée d’une équipe dans les séries inférieures alors qu’ils descendaient… Dans tous les cas possibles et quelle que soit la décision de VolleyBelgium, il y aura une collaboration entre nos deux clubs. D’office ! Cela passera par un partage de compétences."