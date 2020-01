C'est la deuxième défaite de la Belgique en deux matches dans le tournoi de qualification olympique et elle rend quasi nulle désormais les chances des Belges de rejoindre l'Asie dans plusieurs mois.

Si face à la Slovénie dimanche, le résultat était très sévère, ce lundi soir, l'Allemagne a pris plus qu'une revanche face à des Red Dragons qui l'avaient battue en phase de poule de l'Euro dans un Palais 12 bruxellois en surchauffe en septembre dernier.

Face à une défense allemande impressionnante présente sur chaque balle dans le premier set, les Red Dragons ont éprouvé les pires difficultés à faire le point. Alors qu'en face, les spikes à plus de 120 km/h de Grozer concluaient rapidement le point.

C'est à nouveau dans la 2e manche que les joueurs de Dominique Baeyens ont laissé passer leurs chances. Ils ont en effet réussi à prendre trois points d'avance jusqu'à 17-14 mais ont ensuite subi les services smatchés supersoniques de l'éternel Grozer (35 ans).



Le sélectionneur a ensuite remis Tuerlinckx dans le bain en lieu et place de Cox, pas à son affaire, et de Klinkenberg dans la troisième manche mais même cette adaptation n'a pas empêché l'Allemagne de faire un pas décisif vers les demi-finales. Pourtant, les Red Dragons s'étaient montrés un peu plus solides en défense et se sont même procurés deux balles de sets mais l'Allemagne, privée de son artilleur principal en fin de match sur blessure, avait d'autres atouts dans sa manche pour décrocher cette victoire.

La rencontre face à la République Tchèque de ce mardi servira à sauver l'honneur avant tout alors que les Yellow Tigers débuteront mercredi.

Technique