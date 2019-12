Début janvier, les deux équipes nationales entameront le tournoi de qualification olympique, dernière chance de valider un ticket pour Tokyo.

Les Red Dragons joueront à Berlin et ont été versés dans la poule A en compagnie de la République Tchèque, l'Allemagne et la Slovénie.

Dominique Baeyens, qui a repris la succession depuis le départ de Brecht Van Kerkhove, a dévoilé sa sélection.

Van de Voorde, Coolman, Baetens et Van Den Dries ne sont pas repris par rapport au dernier Championnat d'Europe. On voit donc apparaître Wout d'Heer et Jeroen Oprins font leur petite apparition. Surtout, on note le retour de Kevin Klinkenberg.

Le Liégeois avait fait l'impasse sur toute la campagne estivale (Golden League, premier tournoi de qualification olympique et Euro) pour se concentrer sur sa préparation en club. Il rejoignait en effet la Pologne et Suwalki pour cette saison.

Les Red Dragons joueront un match amical le 29 décembre contre l'Egypte à Roulers.

En Allemagne, seul le vainqueur du tournoi (huit équipes au total) se rendra au Japon.



Programme:

5/01 (16h30): Belgique-Slovénie.

6/01 (16h30): Belgique-Allemagne

7/01 (17h): Belgique-République Tchèque

9 et 10/01: demi-finales et finale.

​



La sélection

Passeurs: Stijn D’Hulst (Civitanova), Matthias Valkiers (Frankfurt)

Opposites: Jolan Cox (Nice), Jeroen Oprins (Aalst), Hendrik Tuerlinckx (Roeselare)

Centraux: Wout D’Heer (Gent), Arno Van De Velde (Sète), Pieter Verhees (Zawiercie)

Attaquant: Sam Deroo (Dynamo Moskou), Igor Grobelny (Warschau), Kevin Klinkenberg (Suwalki), Tomas Rousseaux (Rzeszow)

Liberos: Jelle Ribbens (Nice), Lowie Stuer (Sète), Tim Verstraete (Aalst)