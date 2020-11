Avec une joute continentale en point de mire, les visiteurs voulaient conclure en trois sets, histoire de ne pas abandonner inutilement d’énergie en terres hesbignonnnes. Mais le scenario de la troisième différait, Waremme tenant tête d’entrée à leurs adversaires, menant de deux points à trois reprises (6-4, 8-6 et 9-7). À partir de 14-14, les visiteurs passaient aux commandes pour ne plus rien lâcher et se qualifier en trois petits sets. À chaque fois sur le même score de 21-25. Les Hesbignons n’ont pas démérité mais Maaseik était inaccessible ce soir.VBC Waremme – Greenyard Maaseik 0-3 (21-25, 21-25, 21-25)

Waremme : Predius, Fafchamps, Evrard, Detandt, M. Perin, Malisse, Zoodsma, Abinet

Maaseik : Martinez, Mc Cluskey, Maan, Dronkers, Stahl, Verhees, Cox, Esfandiar, Thys, Karimisouchelmaei