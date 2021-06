La Belgique s'est inclinée 3 sets à 0 face à la Turquie pour son 11e des quinze matches de Ligue des Nations féminine, dimanche à Rimini, en Italie. Les Yellow Tigers, 13e dans la hiérarchie mondiale, ont été battues par la 5e nation mondiale et actuelle 4e de la Ligue des Nations: 25-20, 25-17 et 25-19.

Britt Herbots a inscrit 11 points pour la Belgique. La Belgique pointe à la 9e place de ce classement de la Ligue des Nations avec 14 unités. Les Belges avaient du baisser pavillon devant les Etats-Unis, invaincues, dimanche dernier, après avoir aligné quatre victoires de suite aux dépens de la République Dominicaine (FIVB 10), la Pologne (FIVB 13), la Corée du Sud (FIVB 12) et la Chine (FIVB 3) à chaque fois 3 sets à 2. Les Tigers avaient perdu leurs trois premiers matches, face aux Pays-Bas (FIVB 9) 3-0, la Russie (FIVB 7) 3-2 ( après avoir mené 0-2) et l'Allemagne (FIVB 12) 3-0. Une défaite face au Brésil (FIVB 3), 3-0, a été suivie ensuite par un nouveau succès à l'arraché (3-2) aux dépens de la Serbie (FIVB 7). La compétition régulière s'achève le 20 juin. Les quatre premières nations s'affronteront les 24 et 25 juin pour la victoire finale. Après la Ligue des Nations, les Yellow Tigers disputeront encore cette année l'Euro, du 18 août au 4 septembre. En phases de groupes à Belgrade, elles seront opposées à la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Russie, la France et la Bosnie.