Face à une équipe de Charleroi à la recherche de confiance, les filles d'Ugo Blairon ont bien négocié les deux premiers sets. Malheureusement pour elles, elles ne parvenaient pas à conclure dans le troisième.

Les Moncelloises haussaient leur niveau de jeu et remportaient les deux sets suivants.Le dernier set était terrible. Les deux équipes ne se lâchaient pas. À 7-8, le match était plus indécis que jamais. Mais les Carolos géraient mieux les points décisifs. Tchalou devait laisser filer la victoire, 11-15 ! Mais les visités ont livré un match plein, face à une accrocheuse et vaillante équipe de Charleroi.