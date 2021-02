Alors que leur séjour de deux semaines en Turquie touche à sa fin, les vététistes belges ont encore brillé ce vendredi, à Alanya, où ils disputent un triptyque de courses avec, encore, deux épreuves ces samedi et dimanche. Avec l’arrivée de nombreux concurrents étrangers à la chasse aux points UCI, l’opposition est devenue particulièrement relevée, ce qui n’a pas empêché nos compatriotes de bien figurer.

Côté masculin, ils étaient 53 au départ, 49 à l’arrivée et c’est le Russe Ivanov qui l’a emporté, en 1h16’39, devant le Suisse Indergand et le Français Philipp. Jens Schuermans s’est montré le meilleur des Belges, terminant 5e, en 1h17’23. Derrière lui, Pierre de Froidmont a retrouvé sa vélocité pour se classer 8e (1h18’25), devant son jeune équipier de la formation BH-Wallonie, Clément Horny 10e (1h20’02). Plus loin, on retrouve Jarne Vandersteen (14e, 1h21’35) alors qu’Arne Janssens a, lui, connu un mauvais jour (36e, 1h29’41).

Côté féminin, Ghita Michiels s’est encore imposée dans cette course, emmenée pendant deux tours par… Émeline Detilleux, décidément en forme. L’Anversoise a ainsi signé sa quatrième victoire d’affilée à Alanya, devançant d’une seconde (!) la Hongroise Benko (1h16’44 pour 1h16’45). Pas de podium, cette fois, pour Émeline, âgée de 21 ans, mais celle-ci a laissé une excellente impression dans ce peloton de très haut niveau. La Namuroise s’est classée 6e, en 1h18’02, sur les 24 vététistes à l’arrivée, pour 26 au départ.

La performance du jour est sans doute venue de l’épreuve réservée aux juniors, remportée par… Tim Rex ! Affilié à Eupen, le jeune frère de Laurenz (qui est en première année dans la catégorie) s’est imposé avec la manière, en 58’38, devant le Turc Akcam (58’52) et le Tchèque Filip (59’46). Du même club, Lukas Holper s’est, lui, classé 10e, en 1h03’08. D’excellent augure pour la suite de leur carrière !