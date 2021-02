Ce week-end marquait la fin d’un séjour de deux semaines à Alanya, en Turquie, pour les meilleurs vététistes belges avec, encore, deux courses au programme. Samedi, la victoire est revenue au Russe Ivanov, en 1h15’18, devant le Français Philipp et le Suisse Undergand, équipiers et habitués des podiums en ce début de saison. Dans le clan belge, Jens Schuermans a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position (1h17’06), quelques secondes devant Pierre de Froidmont (6e, en 1h17’15). Puis, on retrouvait, dans l’ordre, Clément Horny (11e), Arne Janssens (13e) et Jarne Vandersteen (15e). Tous dans le Top 15 !

Ce dimanche, le peloton comptait une soixantaine d’engagés au départ ! Et le Français Philipp a pris une belle revanche, s’imposant, en 1h15’23, devant le Suisse Undergand et le Néerlandais Nordemann. Moins en jambes, le Russe Ivanov a dû se contenter de la 12e place, derrière… Pierre de Froidmont (9e), lequel précédait pour la première fois en six courses Jens Schuermans (11e). Le Liégeois de 24 ans a longtemps été à la lutte pour le Top 5 sur un parcours où il était compliqué de dépasser, mais il n’en termine pas moins très bien.

Deux autres Belges ont intégré le Top 20, cette fois, Jarne Vandersteen (15e) et Clément Horny (18e), alors qu’Arne Janssens est, lui, arrivé à la 26e place.

Côté féminin, Ghita Michiels avait ajouté une cinquième victoire (!) à sa collection samedi, mais elle a été devancée, ce dimanche, par la Tchèque Tvaruskova, dont la compatriote, Czeczinkarova, a pris la troisième place. Dans ce contexte très relevé, Émeline Detilleux s’est classée deux fois sixième.

De quoi quitter la Turquie avec le sentiment du devoir accompli…

Deux juniors en Espagne...

Après avoir décroché ses premiers points UCI en Turquie, Guillaume Van Vlaenderen était ce week-end, à Banyoles, en Espagne, pour une épreuve de Coupe du Monde réservée aux juniors. Le Liégeois s’est classé 21e (encore dans les points UCI) et Théo Demarcin, 45e, lors d’une course remportée par le Français Grieco.