Excellente rentrée pour l’équipe nationale belge de VTT, engagée à Alanya, en Turquie, où nos représentants disputeront six courses en deux semaines. Un programme de compétitions entrecoupé d’entraînements, dans des conditions météo relativement clémentes, pour les meilleurs vététistes belges.

Quatre podiums, tel est le bilan noir-jaune-rouge à l’issue de cette première journée. Ainsi, Ghita Michiels (37 ans !) s’est imposée, en 1h20’04, chez les élites féminines, devançant la Tchèque Taruskova et… Émeline Detilleux. Côté masculin, la victoire est revenue au Suisse Indergand, en 1h19’09, devant les Français Philipp et Mathis. Pour son retour à la compétition après une opération au genou l’été dernier, Jens Schuermans s’est classé quatrième, en 1h20’24. Pierre de Froidmont a pris, quant à lui, la huitième place, en 1h21’20, d’un peloton de 40 participants, dont 32 (seulement...) ont rallié l’arrivée.

"Je suis assez content de cette reprise ! J’avais hâte de retrouver cette ambiance de groupe car, depuis le Mondial, mi-octobre, en Autriche, nous nous étions entraînés de manière isolée cet hiver. Et, dans l’ensemble, je pense que nous pouvons être satisfaits des résultats de l’équipe...", juge le Liégeois de 24 ans.

Parmi eux, encore trois Belges avec Clément Horny (12e), Arne Janssens (16e) et Lukas Malezsewski (17e) alors que Jarne Vandersteen n’a pas terminé cette épreuve de Classe 2, disputée sur un circuit de 4,7 km.

Chez les juniors, Théo Demarcin s’est classé deuxième, en 59’40, derrière le Néerlandais Gruiters, en 59’24, les deux seuls des 17 concurrents à descendre sous l’heure de course. Last but not least, malgré un ennui mécanique, Julia Grégoire a également terminé deuxième, au sprint avec l’Ukrainienne Sulkhopalova, les deux vététistes étant créditées du même chrono, 59’14.

Rendez-vous, dès ce dimanche, pour la deuxième course en Turquie !