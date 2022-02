Retrouver les Red Sharks en lice dans une campagne qualificative pour un tournoi international comme on les a vus jouer ces derniers jours, n’était plus arrivé depuis très longtemps. Au minimum 25 ans et la campagne qualificative pour le championnat d’Europe 1999 à laquelle la Belgique n’avait pas pris part.

Pourtant, des projets de relance de l’équipe nationale avaient déjà abouti par le passé et on retrouve d’ailleurs une trace au début des années 2000 ou en 2007 d’une sélection avec des Roumains naturalisés, en 2008 avec la North Sea Cup ou encore en 2018 sous la houlette de Dan Balanov, lequel a démissionné il y a quelques semaines pour raisons privées, après dix ans de disette. Mais depuis un quart de siècle, les seules sorties des Red Sharks ne l’ont été que pour des joutes amicales, la North Sea Cup, le EU Nations ou des tournois de moindre importance et sans réel enjeu.