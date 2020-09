Superbe image de sportivité lors du triathlon de Santander, remporté par l’Espagnol Javier Gomez, multiple champion du monde, devant son compatriote Kevin Vinuela. Derrière ce duo, deux triathlètes se disputaient la troisième place du podium, l’Espagnol Diego Mentrida et le Britannique James Teagle.

Arrivés au sprint final, celui-ci s’est trompé de parcours 50 m avant la ligne d’arrivée. En s’apercevant de l’erreur de Teagle, Mentrida a décidé de couper son effort et d’attendre son adversaire pour lui offrir la troisième place !

Explication : "James Teagle méritait sa troisième place. Voyant qu’il s'était trompé, je me suis arrêté, presque inconsciemment. Il n’a pas dû voir ce fameux tournant vers la ligne d’arrivée ou, alors, ce dernier virage n’était pas bien signalé. Mais, pendant toute la course, il a été devant moi...", a raconté Diego Mentrida, dont le geste de fair-play a été salué par Will Smith, en personne, dans une vidéo.