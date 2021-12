Le Belge Kim Huybrechts a fait de la résistance face au tenant du titre, Gerwyn Price, mais est éliminé au 3e tour du PDC World Championship de darts, lundi à Londres.



Dans une salle surchauffée, les deux joueurs ont fait le show et le match fut longtemps indécis. Gerwyn Price, très expressif, a notamment laissé exploser sa joie après avoir remporté plusieurs "legs" décisives. Visiblement trop bruyant au goût de notre compatriote, qui a interpellé l'arbitre, créant un incident entre les deux joueurs.



Huybrechts s'est expliqué après sa défaite: "Il crie juste constamment" a-t-il regretté, dans un sport où la concentration des joueurs est aussi primordiale que l'ambiance et le show qu'il y a autour d'eux. "Même quand il passait à côté de moi et que je me préparais à lancer, il criait. Il est très agaçant pendant les matches. S'il veut gagner comme ça, c'est bien pour lui. Mais comme disent les Anglais, 'He is a cheat', c'est un tricheur. Des cris et des acclamations, ça ne me dérange pas, mais pas à côté de moi quand je me prépare à lancer. Et c'est ce qu'il a fait. Au bout d'un moment, je lui ai dit: 'Maintenant, c'est bon'."



De son côté, Price a simplement souligné que "Cela fait partie du jeu" quand on l'a invité à revenir sur cet incident."



Price affrontera le Néerlandais Dirk van Duijvenbode en huitièmes de finale et est assuré de rester numéro 1 mondial à l'issue du tournoi même si son rival, l'Ecossais Peter Wright venait à remporter le titre.





Les highlights du match: