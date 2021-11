Sur la distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), le Limbourgeois de 28 ans a devancé, en 52:21, le Français Vincent Luis (52:26) et le Hongrois Vence Biczak (52:29). Le Belgian Hammers, 5e des JO de Tokyo avec ses équipiers du relais mixte mais qui avait manqué l'épreuve individuelle en raison d'un test positif au Covid-19, décroche ainsi son 2e succès en carrière sur le plus haut circuit mondial, après sa victoire à Montréal en 2019.

L'épreuve féminine, sans représentante belge, aura lieu plus tard dans l'après-midi.