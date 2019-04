L'Anversois n'a pas encore retrouvé ses meilleures sensations. Jelle Geens s'est classé 25e et Claire Michel, 20e. Quant à Erwin Vanderplancke, il a malheureusement été doublé à vélo !

"Ce n'est pas la meilleure performance de ma carrière, mais pas la pire non plus !"

Marten Van Riel a ainsi commenté sa 13e place lors de la deuxième manche des World Triathlon Series, disputée aux Bermudes et remportée, à la surprise générale, par le Français Dorian Coninx. Une première, à ce niveau, pour Coninx qui a devancé le quintuple champion du monde espagnol Javier Gomez, confirmant, lui, son retour au plus haut niveau dans la perspective des Jeux de Tokyo, et le Norvégien Gustav Iden.

Dorian Coninx, 25 ans, a porté son accélération victorieuse dans les trois cents derniers mètres de cette épreuve disputée sur distance olympique (1.500 m de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied) pour boucler la course en 1h50'36, une seconde devant Gomez et Iden. Les trois hommes s'étaient isolés dans le dernier des quatre tours (2,5 km, chacun...) à pied d'un groupe de cinq leaders, eux-mêmes rescapés d'un peloton d'une vingtaine de concurrents arrivés ensemble au terme du parcours vélo de 40 km particulièrement rapide.

Parmi eux, Marten Van Riel, quatrième après la natation, s'est (comme d'habitude) activé à vélo, mais l'Anversois n'a pu accrocher les meilleurs dans les dix derniers kilomètres à pied, terminant donc 13e, en 1h51'59. 46e à la sortie de l'eau, Jelle Geens n'a pas réussi à intégrer le premier peloton et a dû se contenter d'une 25e place finale, en 1h53'24, tandis que notre troisième Belge engagé, Erwin Vanderplancke, a été rattrapé par les leaders dans la neuvième des dix boucles à vélo et a, alors, malheureusement dû quitter la course, comme le veut le règlement.

Côté féminin, notre seule représentante, Claire Michel, s'est classée 20e (comme lors de la première manche à Abou Dhabi !), en 2h05'38. L'épreuve a été remportée par l'Américaine Katie Zaferes, en 1h59'52, déjà victorieuse aux Émirats arabes unis. Zaferes, 29 ans, a toujours figuré dans le groupe de tête. Sixième à la sortie de l'eau, elle a formé une échappée avec la Norvégienne Miller et les Britanniques Learmonth et Holland. L'Américaine n'a, ensuite, laissé à personne l'initiative.

Sortie de l'eau en 26e position, à 47 secondes de la tête, Claire Michel n'a malheureusement pas réussi à accrocher le bon wagon à vélo, disputé sous la pluie et sur des routes très glissantes. Classée en 25e position à la deuxième transition, la Bruxelloise a retrouvé de meilleures sensations en course à pied, dépassant cinq adversaires et, surtout, signant le douzième chrono des trente-quatre triathlètes classées. De bon augure pour la suite de sa saison !