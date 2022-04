Sur son, la marque autrichienne donne des détails sur l'évènement à venir. "Le dimanche 4 septembre 2022, la course Red Bull Caisses à Savon reviendra enfin en Belgique. Nul autre que Wout van Aert est allé explorer le parcours à la demande de Maria del Rio (animatriche chez Radio Contact, NDLR). D'abord gravir les 17% du mythique Raidillon sur le Circuit de Spa-Francorchamps... avant de descendre dans une caisse à savon! (....). En effet, la folle course non-motorisée aura lieu sur l'un des tronçons de circuit de F1 les plus mythiques au monde : l’Eau Rouge et le Raidillon ! Exactement une semaine après Max Verstappen et Cie, mais dans le sens inverse".

La marque de boissons énergisantes a tendu le micro au coureur cycliste : "Ce n'était pas la première fois que j’ai gravi le Raidillon, donc je savais déjà à quel point ce serait difficile. C’était un joli petit rappel. On commence à toute vitesse, mais ça devient tellement raide qu'après un certain temps, on fait presque du sur-place jusqu’au sommet. Un endroit super cool pour la course de caisses à savon de Red Bull ! Avec un peu d'imagination, une caisse à savon est aussi une petite voiture de course, et dans ce cas, ce circuit de F1 – l’un des endroits les plus emblématiques en Belgique – est un endroit bien choisi. Descendre dans la caisse à savon était vraiment trop cool. Dévaler une pente à une telle vitesse, c’est une expérience que je n'oublierai pas de si tôt. Heureusement, la caisse à savon avait des roues solides et un frein (rires ). "

Un concept né en Belgique

Red Bull n'en sera pas à son premier coup d'essai puisque le concept existe depuis de nombreuses années, comme le développe la marque sur son site internet. "La dernière édition de la course Red Bull Caisses à Savon en Belgique remonte à 2017. À cette occasion, plus de 60 équipes enthousiastes avaient offert à pas moins de 30.000 spectateurs un spectacle délirant au Mont-de-l’Enclus. Sous l'œil approbateur du jury, composé notamment d’Olga Leyers, de Rik Verheye et… de Thierry Neuville. Cette année, l'événement sera animé par Maria del Rio. La Belgique a une histoire très riche en ce qui concerne la course Red Bull Caisses à Savon, car les équipes ont également dévalé un parcours difficile en 2008, 2003 et 2000. Cette édition en 2000 était la toute première course de caisses à savon Red Bull. À l’heure qu’il est, il y en a eu plus de 100 dans le monde entier".

Envie de vous inscrire ? Retrouvez toutes les informations ici.