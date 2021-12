Nouvelle offre en Belgique pour les amateurs de triathlon cross. Après le Xterra Belgium, qui se tient chaque année à Namur au début de l'été, voici l'Xterra Ardennes. La première édition se tiendra du 12 au 14 août prochain et sera le premier cross triathlon proposé en Belgique. L'événement vient succéder à La Gileppe Trophy, un rendez-vous qui se tenait sur le même site

Pour rappel, l'Xterra est une déclinaison cross du triathlon "classique", où se succèdent nage en eau libre, VTT et trail.

Ce premier Xterra Ardennes aura pour cadre le site du Lac de La Gileppe, un site au coeur des Hautes Fagnes qui se prête particulièrement bien à la pratique des trois disciplines. Au menu, 2000m de natation, 60km de VTT/gravel et 20km de trail sur un parcours 100% off road dans les grandes forêts d’Ardenne avec une superbe vue sur le lac de La Gileppe et son imposant barrage.

Tout au long du week-end, différents événements sportifs seront proposés.

Vendredi 12 août: des joggings de 6 et 9 km.

des joggings de 6 et 9 km. Samedi 13 août: Premier Xterra Ardennes

Premier Xterra Ardennes Dimanche 14 août: Un triathlon route "distance découverte", ouvert aux athlètes handisports (500 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres de course à pied.). A partir de 14h, un triathlon distance olympique (1500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo et 10 kilomètres de course à pied).

Au total, l’organisation espère franchir la barre des 2000 athlètes.

"Nous pensions depuis longtemps à organiser un Xterra longue distance en Belgique et le combiner à un autre événement", indique Florian Badoux de l’Asbl Sport & Tourism Promotion. "Xavier Diépart organisait la Gileppe Trophy dans un lieu idéal pour ce genre d’épreuve, la collaboration s’est donc faite naturellement. Notre but est de prendre la relève de Xavier Diépart, amener notre expertise et offrir une expérience encore plus aboutie aux athlètes."

Les inscriptions ouvrent ce 2 décembre 2021 à 20 heures.