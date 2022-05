Dimanche passé, Yannick Carrasco a fait un saut dans son club de padel à Vilvorde pour assister aux matchs de préqualifications du Circus Brussels Padel Open qui se tiendra à Tour et Taxis de mercredi à dimanche.

Le Diable rouge est féru de padel. Pouvait-il en être autrement pour un sportif de haut niveau qui vit en Espagne ? Assurément non. "En Espagne, le padel, c’est un sport du top qui est très populaire. Tu as des terrains un peu partout dans la rue. Moi, j’y joue dans ma résidence et dans mon quartier", explique le milieu offensif de l’Atletico Madrid.