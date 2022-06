La Belgique s'est imposée 3 sets à 2 (25-22, 25-23, 20-25, 20-25 et 17-15) face à la Bulgarie pour son 4e match de la deuxième semaine de la Ligue des Nations de volley féminin, dimanche à Quezon City aux Philippines.

Les Yellow Tigers décrochent ainsi leur troisième succès en huit rencontres et grimpent à la 11e place avec six points. La veille, les Belges de Gert Vande Broek avaient réalisé la même performance contre la Pologne. Mercredi, les Yellow Tigers s'étaient inclinées 3-0 contre la Chine et jeudi contre le Canada (3-1).

Contre les Bulgares dimanche, après avoir mené 2 sets à zéro, la Belgique a vu son adversaire revenir à sa hauteur avant d'émerger au golden set. Britt Herbots aura été encore la meilleure réalisatrice côté belge avec 26 points pour 13 à Silke Van Avermaet, revenue aux affaires samedi contre la Pologne après un test positif au coronavirus. Mariels Janssens a ajouté 10 points, Nathalie Lemmens 8, Jodi Guilliams 6, Pauline Martin 5, Jutta Van De Vyver 4, Charlotte Krenicky 3, Manon Stragier 1.

La semaine dernière à Ankara, la Belgique avait enregistré trois défaites, contre la Serbie (1-3), l'Italie (1-3) et la Turquie (1-3), et une victoire, face à la Thaïlande (3-2).

La 3e semaine est programmée du 30 juin au 3 juillet à Calgary, au Canada, avec des matchs contre les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon, leader avec 20 points et 7 victoires en 7 matches.

Les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale, à Ankara du 13 au 17 juillet.

La Belgique prépare aussi le championnat du monde (23/09 - 15/10) aux Pays-Bas et en Pologne. L'objectif à moyen terme concerne aussi une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors que la Belgique organise l'Euro 2023 (avec l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne).