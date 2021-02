Fin décembre, la Fédération européenne de boxe désignait le Belge Joël Tambwe Djeko (17 victoires, 2 défaites, 1 nul) comme challenger officiel du Français Tony Yoka (9-0), champion olympique 2016 et star montante chez les poids lourds, pour le titre de l’Union européenne.

"C’était une petite surprise ! commente notre compatriote, passé des lourds-légers à la catégorie reine en janvier 2020. Je m’attendais à devoir faire mes preuves pendant quelques combats en poids lourds avant d’être appelé pour un titre. Peut-être que la crise du Covid a changé la donne. J’ai en tout cas immédiatement vu ce combat comme une opportunité. Cela fait longtemps, depuis mon combat face à Craig Kennedy (en 2015 pour le titre IBF International) que j’attendais un adversaire qui allait me permettre de prouver ma valeur et donc de retrouver toute ma motivation. Tony Yoka est celui-là. Je n’ai pas accepté ce combat pour la ceinture mais pour le battre, lui."

Le Parisien, qui se fraie progressivement un chemin dans la catégorie reine, doit encore asseoir sa crédibilité internationale. Dans l’Hexagone, ses détracteurs espèrent le voir franchir un cap le 5 mars prochain à Nantes.

"Il a la chance d’avoir les médias derrière lui. Ce que beaucoup de boxeurs attendent pendant parfois toute leur carrière, lui, il l’a eu d’emblée et ils lui ont façonné une image, estime "Big Joe". Mais cela reste du marketing, pas du sport. Cela peut amener beaucoup de pression : le choix de ses adversaires est souvent critiqué. Cela m’a mis hors de moi de lire que je serai juste un autre vigile de supermarché sur sa route. Là, Yoka va avoir quelqu’un en face de lui ! Je ne viens pas pour me coucher au troisième round ou pour prendre mon chèque. J’aurais d’ailleurs pu gagner plus en acceptant Joe Joyce ou Daniel Dubois mais les délais étaient trop courts. Ici, en ayant été prévenu près de trois mois avant, je peux faire une préparation complète. Yoka ne pourra pas me sortir. Il a des qualités techniques, il ne faut pas le nier. Il est grand, dispose d’une bonne allonge, il est précis mais c’est tout. Il n’a rien qui m’impressionne. Il ne bouge pas et arrêtons de dire que c’est un gros frappeur. J’ai mis les gants avec Hrgovic, là, c’est autre chose, ça ne joue pas ! Quant à Christian Hammer, son dernier adversaire, il n’avait pas de quoi l’inquiéter techniquement. Moi, je vais esquiver et lui envoyer des missiles, partir au corps au corps. Ce sera un autre scénario ! Le message que je veux lui adresser, c’est : sois prêt parce que tu vas connaître l’enfer dans le ring."





Notre compatriote de 31 ans, souhaitant "apporter une plus-value" à la catégorie des lourds, avait espéré croiser les gants avec Carlos Takam. Mais Tony Yoka est une excellente alternative à ses yeux. "Takam n’avait pas intérêt à me rencontrer apparemment. Il n’avait pas envie de donner sa chance au ‘gamin’ vu le danger que je représente pour lui. On a donc décidé d’avancer..."

Établi à Londres, Joël Tambwe Djeko mènera toute sa préparation en Angleterre alors qu’il avait prévu initialement de se rendre en Croatie. "Avec les restrictions au niveau des déplacements, les quarantaines imposées dans différents pays, j’ai préféré rester à Londres. Le contexte actuel ne se prête pas à voyager et j’ai tout ce qu’il me faut ici, au Fitzroy Lodge Boxing Club, où David Haye avait entamé sa carrière et où sont passés Lennox Lewis et Daniel Dubois, notamment. Je m’y sens bien, il y a de bonnes ondes. Mes sparrings sont ici. Et tout va bien !" assure Djeko.

Qui se produira "aux alentours de 99 ou 100 kg" le jour du combat. Un gros désavantage pour ce grand gabarit de 1,98 m face à un vrai poids lourd comme Tony Yoka (2 m), pesé à 108 kg dernièrement ? "Non, pas du tout ! Les lourds-légers qui ont fait la différence dans la catégorie supérieure n’étaient pas très lourds. Je pense à Evander Holyfield, Michael Moorer, James Toney ou même Sultan Ibragimov. Au niveau des déplacements, je me sens, en tout cas, à mon meilleur niveau autour de 100 kg. Ce qui ne m’empêche pas de prendre des sparrings de 120 ou 130 kg à l’entraînement. Ce ne sera pas un facteur déterminant. C’est mon état d’esprit de guerrier qui fera la différence. Je vais l’obliger à reculer", affirme le Bruxellois, bien décidé à "changer le regard que l’on porte sur la boxe belge".