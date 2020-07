Le couple d'entraîneurs de notre équipe nationale de gymnastique s'explique face aux récentes accusations à leur encontre.

L’atmosphère était très lourde, ce lundi après-midi, dans la salle d’entraînement de notre équipe nationale de gymnastique. Sur le tapis de sol, aux côtés des barres asymétriques et de la poutre, des plots bleus avaient été disposés, à distance pour cause de crise sanitaire. Arrivés à l’avance, Yves Kieffer et Marjorie Heuls arboraient le masque du Team Belgium. Lui, t-shirt blanc, bermuda beige. Elle, t-shirt et training noir. Tous deux avaient le regard sévère, celui d’entraîneurs attaqués, ce week-end, par d’anciennes gymnastes.

Il est vrai que les déclarations d’Aagje Vanwalleghem, notre meilleure représentante pendant une décennie au début des années 2000 (soit avant l’arrivée du couple français…), relayées par Gaëlle Mys, participante olympique à trois reprises entre 2008 et 2016 (cette fois, sous l’ère Kieffer-Heuls !), ont suscité un certain émoi. Et pour cause… Celles-ci accusent leurs anciens entraîneurs de "harcèlement" et d’"intimidation", les ayant finalement conduites à quitter un "environnement malsain".