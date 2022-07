64 signalements de discriminations par mois dans le foot amateur : "On ne peut plus fermer les yeux"

C’est un fléau qui pourrit le monde du football depuis des décennies et auquel n’échappe malheureusement aucun terrain de football à travers le monde : qu’il s’agisse des travées d’un stade de Pro League ou des bancs de touche d’un club de 4e provinciale, les faits de racisme, d’homophobie et de sexisme sont malheureusement bien présents dans le paysage footballistique belge.

Et suscitent toujours la même indignation au lendemain de la commission des faits. Sans pour autant que cela débouche sur des changements structurels. Il ne se passe en effet pas une semaine ou presque sans que des actes racistes ou homophobes soient commis, qu'il s'agisse de cris de singe en provenance des tribunes, d'un joueur qui refuse de serrer la main d'un "nègre" sur le terrain, de parents qui qualifient de "tapette" un enfant qui se fait lourdement tacler, ou encore d'entraîneurs qui refusent que leur équipe rencontre une team de filles sous prétexte que le football est un sport d'hommes.

Si le foot professionnel rend ces discriminations hautement médiatiques, son pendant amateur n'est pas épargné par ce fléau. Pour tenter, à son échelle, d'y remédier, l'Union belge, en partenariat avec les fédérations flamande et francophone de football amateur, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, a lancé un vaste plan de lutte contre les discriminations en mars 2021 : Come Together. Lequel vise à récolter les signalements de faits discriminatoires, quels qu'ils soient, et d'en sensibiliser ou sanctionner les auteurs. "Toutes les personnes qui sont victimes ou témoins d'un acte de discrimination dans le foot amateur (NdlR : la Pro League a son propre plan anti-discrimination) peuvent signaler les faits via le site ou l'application de l'Union belge mais également ceux de Voetbal Vlaanderen et de l'ACFF, que ces faits soient commis sur un terrain de football ou dans l'infrastructure du complexe sportif", confie Samia Ahrouch, la coordinatrice du projet au sein de l'Union belge.

De mars à août 2021, seuls 40 cas de discriminations avaient été signalés. Un faible total qui s'explique par une saison touchée par le Covid et par le lancement tardif de la plateforme de signalement, alors que la saison de football amateur touchait à sa fin. Depuis, c'est l'explosion. Sur la seule saison écoulée, soit entre septembre 2021 et juin 2022, plus de mille signalements ont été déposés auprès du plan Come Together. Dont 577 décrivaient des faits discriminatoires. Soit une moyenne de 64 faits racistes, homophobes, grossophobes ou sexistes dénoncés chaque mois. Un chiffre interpellant qui n'est pourtant que l'arbre qui cache une bien sombre forêt. "Les chiffres disent des choses mais ne disent pas tout, confie Samia Ahrouch, criminologue de formation. Il est difficile de quantifier exactement le nombre de faits qui se produisent chaque week-end mais il est certain que les discriminations sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on nous rapporte. Les témoins d'actes discriminatoires ont souvent tendance à signaler davantage les actes racistes que les autres. Tout le monde n'est pas d'accord quand quelqu'un dit : 'Sale noir', 'Sale arabe' ou 'Tu joues comme un macaque'. Par contre, il y a une forme d'acceptation sociale quand ces mêmes personnes balancent des 'Tapette', des 'Jeannette' ou 'Tu joues comme une fille'. Ce n'est pourtant pas parce que c'est plus accepté socialement que ça en est moins discriminatoire."

Conséquence logique : 86 % des faits qui sont signalés à l'Union belge via la plateforme Come Together le sont pour des actes racistes. La religion est loin derrière avec 5 % des cas. Suivent ensuite les insultes homophobes, de bodyshaming ("Bouboule", "Sale roux"…) et sexistes, qui concernent chacun 3 % des signalements.

Aussi paradoxal que cela puisse être, l'Union belge dit "espérer" que le nombre de signalements discriminatoires augmente dans un premier temps. "Cela ne signifiera pas forcément que les actes en eux-mêmes seront en hausse mais au contraire qu'ils seront davantage dénoncés, confie Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge. On ne peut plus fermer les yeux. Il est important de dénoncer ces faits qui n'ont pas de place ni sur un terrain de football ni en dehors. Plus les faits discriminatoires seront signalés, plus on pourra agir auprès de leurs auteurs. Avec l'espoir que les courbes de signalements diminuent ensuite parce que les mentalités auront changé et que les faits auront diminué. Mais d'ici là, il y a encore du boulot. Et l'Union belge prend les choses très au sérieux."

Des suspensions à la clef

L'Union belge ne se contente évidemment pas de récolter des statistiques en matière de faits discriminatoires sur les terrains de football amateur : elle procède aussi aux sanctions des joueurs mais également des clubs ou des supporters impliqués. "Il est parfois difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé, surtout quand il s'agit de la parole de l'un contre la parole de l'autre, confie Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge. C'est pourquoi les faits discriminatoires sont renvoyés vers le parquet de l'UB qui décide ou non de poursuivre."

Au final, la très grande majorité des cas débouchent sur une médiation entre l'auteur des faits et la victime. "Beaucoup de victimes ne souhaitent pas a ller jusqu'au parquet fédéral, indique Samia Ahrouch, responsable de l'Inclusion à l'Union belge. Elles veulent juste une prise de conscience de l'auteur des faits. Qu'il comprenne que lancer 'Sale arabe' sur un terrain n'est pas un acte anodin. Parfois de simples excuses. C'est ce que demandent le plus souvent les victimes."

Dans 95 cas toutefois, le parquet de l'Union belge a été invité à statuer. Et 12 cas de signalements ont atterri devant la Chambre nationale lors de la saison écoulée. Ils viennent s'ajouter aux 78 rapports d'arbitre - "qui doivent faire un rapport même s'ils n'ont pas été témoins des faits" - et 11 du délégué au match. "Dans un cas sur deux, une mesure alternative comme une formation dans une association qui lutte contre les discriminations ou une participation à nos ateliers Workshops est proposée, confie Samia Ahrouch. Ça a une certaine efficacité car, dans beaucoup de cas, la personne ne se rend pas compte qu'elle commet un acte discriminatoire."

En cas de refus, la chambre nationale peut dresser des amendes, suspendre ou exclure les joueurs, entraîneurs, membres du staff ou arbitres concernés. Et les juges peuvent aussi imposer des matchs à huis clos pour les clubs problématiques. "Si une personne non affiliée est responsable, comme un supporter ou un parent, le club qu'il supporte est invité à prendre des mesures. En cas d'absence de réaction et de faits répétés, le club pourrait être poursuivi."

Les témoins dénoncent davantage les faits que les victimes !

Sur l’ensemble des cas de discriminations qui sont remontés jusqu’à l’Union belge via sa plateforme Come Together, les joueurs (79 %) sont, fort logiquement, les premières victimes, largement devant les entraîneurs (11 %) et les arbitres (4 %). Et on retrouve le même ordre au niveau des "agresseurs" avec respectivement 34 %, 36 % et 11,8 %, et les arbitres qui s’intercalent avec 12 % des faits de discriminations rapportés.

Pourtant, les témoins (68 %) des faits les signalent davantage que les victimes (32 %) elles-mêmes. "Les recherches scientifiques en la matière confirment que ce sont plus les témoins que les victimes qui déposent plainte, confirme Samia Ahrouch, responsable de l'Inclusion à l'union belge. Les victimes, confrontées à des discriminations peut-être quotidiennes, peuvent se demander pourquoi porter plainte puisque, selon elles, cela ne ferait pas bouger les choses. Certaines n'ont pas envie non plus de revivre cette scène traumatisante et préfèrent tourner rapidement la page, sont parfois blasées ou ont peur des répercussions. Pourtant, il faut rappeler l'importance de déposer plainte. Car c'est en signalant les discriminations que l'on pourra les combattre et faire avancer les choses."

Au niveau des faits, les discriminations se remarquent essentiellement par des paroles et insultes (63 %) puis des actes physiques comme des coups, des crachats, le refus de serrer une main ou même des jets de bananes (24,5 %). L'exclusion de l'équipe pour le simple fait d'être de couleur, d'origine ou de sexualité différente arrive en troisième position (6,4 %). Et enfin les chants (cris de singes, chants homophobes…). "Certains estiment que chanter que 'les Wallons sont du caca' ou 'Alle boeren zijn homo's" fait partie du football, déplore Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge. Certains chantent des choses qu'ils ne chanteraient pas seuls, simplement parce qu'ils sont entraînés par l'effet de masse. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. Certaines personnes peuvent se sentir discriminées par ces chants. Qu'il s'agisse d'insultes, de coups ou de chants racistes, homophobes ou sexistes, ça n'a sa place ni sur un terrain de football ni en dehors."