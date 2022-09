Les buteurs de N1 et des séries ACFF

Buteurs N1

7 buts : Perbet (Liège).

4 buts : Mputu (Liège), Bertaccini (Thes).

3 buts : Salah (Gand B), Dahmane (Olympic), Debouver (Winkel).

2 buts : Chevalier (Francs Borains), Fofana et Van Daele (Gand B), Van Aerschot (Heist), Kunda (Knokke), Bounou et Sam Elisha (Patro), Lambo et Soumare (RAAL), Romero Gomez (Ninove).

1 but : Shala (Antwerp), Bongiovanni, Dalle Molle et Rousseau (Charleroi B), Vanhaen et Geukens (Dessel), Chaabi, Lauwrensens, Mohamed, Mpati et Pinto Nogueira de Sousa (Francs Borains), Arthur (Gand B), Augustynen et Troonbeeckx (Heist), Ghesquiere et Jalloh (Knokke), Gendebien et Loemba (Liège), Bael (Ninove), Corneillie, Franco, Gobitaka et Vanzo (RAAL), Abaz (Rupel Boom), Acquah, Gilis, Tahara et Taildeman (OHL B), Hadj-Moussa, Hassaini, Delbergue, Kouri, Kumbi, Lioka Lima, Maisonneuse et N'Goyi (Olympic), Bamona, Ferber, Gueroui, Pietermaat et Valcke (Patro), Naudts et Saidi (Tirlemont), Alalabang, Bangoura, Bonemme, Gerits, N'Guessan, M. et R. Wilmots (Visé), Tall Maki, Vandendriessche et Van de Velde (Winkel).



Buteurs D2 ACFF

3 buts : Kone (Acren-L.), Scevenels (Warnant).

2 buts: Godard et Legros (Dison), El Hajjouji, Necipoglu et Ruiz (Jette), Da Silva Camargo (Rebecq), Kabeya (Solières), Safari (Union SG B), Jamar (Verlaine).

1 but: Losacco, Sampaoli, Scohy et Seggour (Binche), Manfredi (Dison), Tchoutang (Ganshoren), Messaoudi et Yilmaz (Hamoir), Kalonji et Virgone (Jette), Farikou, Gaux et Kinif (Meux), Bakija (Namur), Asri, Lewis, Makate et Salah El Boukammiri (Union SG B), Verbist et Zenadji (La Louvière C.), Bova, Depotbecker et Piret (Rebecq), Renzuli (Seraing B), Bartholomé, Jatta, Lokando et Peiton (Solières), Diallo et Niankou (Stockay), Doyen (Verlaine), Angiulli et Deflandre (Waremme), Aharrh, Biscotti, Mavuba et Timmermans (Warnant)

Buteurs D3A ACFF

2 buts: Dethier (Aische), Sebaihi (Manage), Cardon (Mons), Crame (Symphorinois), Sardo (Tertre-H.), Boutayebi (Tournai).

1 but: Catinus et Litonge (Aische), Nzinga, Op' T' Eynde et Tshibay (Crossing), Congosto et Vanheukelom (Jodoigne), Kory et Likau (Léopold), Descotte et Scohy (Manage), Befahy et Dehont (Monceau), Dupire, Lépicier, Wildemeersch et Zorbo (Mons), Delplank, Gilain, Guiot, Lambert et Lorenzon (Onhaye), Herbecq et Mangunza (Pays Vert), Soares et Ulens (Symphorinois), Boukamir (Tamines), Debelic et Debenest (Tertre-H.), Bellia, Kaba et Zanzan (Tournai).

Buteurs D3B ACFF

3 buts : Nkomb (Durbuy), Amrous (Mormont).

2 buts : A. Keysers (Mormont), Boulton (Richelle).

1 but: Colson, Roland et Soto Munoz (Aywaille), Antoine, Henrotaux, Jadot et Lambrechts (Ciney), Lumbaki, Rodrigues et Semedo (Durbuy), Bulto, Hungs, Lukuankenda et Mauclet (La Calamine), Lefort (Libramont), Copette, Léonard et Molnar (Habay), Collard, Hebette, Talmas (Marloie), Lo Monte (Mormont), Bong (Raeren-E.), Simon (Richelle), Cornet, Saïd et Uhia (Rochefort), Gerstmans et Sangare (Sprimont).