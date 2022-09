Belgique-Maroc vient chambouler le programme du football amateur

La Coupe du Monde au Qatar aura des conséquences sur les championnats dans notre petit Royaume, c'est indéniable. Heureusement, tout ne sera pas chamboulé comme on aurait pu l'imaginer à un certain moment. Une seule confrontation de la Belgique aura lieu un dimanche après-midi, alors que des matchs du football amateur étaient programmés : celui face au Maroc le 27 novembre à 14h.



Dans le sud du pays, l'Association des Clubs Francophones de Football a décidé, au terme de réunions, de ne pas autoriser les matchs au niveau national (D2, D3A et D3B ACFF) le jour de Belgique-Maroc, entre 12h et 17h. Il n'y a cependant pas de date précise pour rejouer les rencontres programmées à ce moment-là. Ainsi, le cas par cas l'emportera. On pourrait par exemple voir beaucoup de matchs se disputer le samedi ou le dimanche en fin de journée, pour autant que l'éclairage le permette. Sinon, ce sera en semaine.

En ce qui concerne les provinces, chacune a pu décider de son mode de fonctionnement et certaines n'ont eu d'autres choix que de programmer des matchs de championnat en semaine. Dans le Hainaut et dans la province de Namur, le CP avait anticipé en programmant la Coupe provinciale, ce qui impactera par conséquent moins de clubs. Dans la province de Luxembourg, il est déjà acquis qu'une remise générale sera décrétée pour les équipes premières. Enfin, à Liège, la journée du 27 novembre est avancée au 1er novembre. Pour la Coupe (prévue le 1er), on évoque le week-end du 27 ou le 11 novembre (férié).