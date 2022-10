Liège perd deux points, test réussi de la RAAL à Winkel, les Francs Borains gaspillent

RFC Liège - Tirlemont 1-1

Comme de coutume, Liège mettait la pression dès le coup d’envoi. Les mouvements offensifs payaient. Après cinq minutes de jeu, Mputu, parfaitement servi par Reuten, se faisait accrocher dans la surface. Penalty indiscutable que Perbet se chargeait de convertir. Ce ne sont pas les quelques maigres tirs des adversaires qui inquiétaient les Liégeois. Ils géraient sans pour autant garder le rythme de début de partie. Une dernière occasion (arrêt de Bouzian du dos sur un tir de Perbet) ne donnait rien avant le repos.

Au retour des vestiaires, Debaty sortait son premier ballon important dans un duel face à Naudts. Il devait intervenir à plusieurs reprises lors du second acte. On n’assistait pas à une grande partie de football, il faut bien le dire.

Tirlemont était réduit à 10 pour les vingt dernières minutes suite à l’exclusion de Singh (2 jaunes) mais Liège n’en profitait pas. Au contraire, c’est Tirlemont qui ne lâchait rien et égalisait à quelques minutes du terme.

Les Liégeois ne pouvaient s’en vouloir qu’à eux-mêmes.

A noter que Bustin et D’Ostilio, avertis pour la troisième fois cette saison, seront suspendus pour aller à l’Antwerp.

Fiche technique

Liège: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Reuten, Merlen (89e Loemba), Mouhli (61e Cavelier), Bruggeman (61e Prudhomme), Mputu (82e Besson), Perbet.

Tirlemont: Bouzian, Bogaerts, Meeus, Bergiers, Kempeneers, Singh, Bracke (71e Saidi), Matterne (80e Vanwesemael), Naudts, Yagan (59e Bentayeb)

Arbitre: M. Louaï.

Avertissements: Singh, Mputu, Bustin, D’Ostilio, Hias (sur le banc).

Exclusion: 69e Singh (2 j.).

Les buts: 6e Perbet sur pen. (1-0), 87e Bentayeb (1-1).

Winkel - RAAL 2-4

Si le score avait été de 0-3 ou 0-4 à la pause, personne n'aurait rien eu à dire tant La RAAL a dominé le premier acte. Pourtant Winkel restait sur un très beau début de saison se présentant toujours très bien organisée.

Mais l'aisance technique et le jeu rapide vers l'avant des Loups ont donné le tournis aux joueurs locaux qui pouvaient remercier Kudimbana sauveur de la main sur une reprise de Soumare juste avant la pause.

Avec trois changements pour entamera la 2e partie, Winkel a d'emblée mis la pression et équilibré le milieu de terrain. Si Liongala a marqué rapidement le 3e, les Loups se sont faits peur jusqu'au bout. Plus dangereux et plus pressant, Winkel a poussé la défense à la faute sur les deux buts locaux (Libertiaux sur Beyens et perte de balle de Faye). Brouillons, les joueurs louviérois ont assuré leur succès grâce Soumare.

Fiche technique

Winkel: Kudimbana, Verhoogge, Libbrecht, Reese (72e Dauchy), Du jardin (46e Van de Velde), Deschilder, Voskanian, Beyens (67e Vandrndriessche) Debouver, Clynke (46e Van Marcke), Dewaegemaeker (46e B. Kudimbana).

Raal: Libertiaux, Faye, Corneillie, Calant, Vanhecke (73e Fiore), Gobitaka (59e Hamzaoui), Liongala (87e Api), Vanzo, Franco (87e Gueulette), Badibanga (73e Francotte), Soumare.

Arbitre: M. Zeebroek.

Avertissements: Vanhecke, Verhooge, Libbrecht.

Les buts: 9e Franco (0-1), 18e Badibanga (0-2), 51e Liongala (0-3), 55e Debouver sur pen. Et 81e (1-3, 2-3), 85e Soumare (2-4).

OHL B – Francs Borains 2-2

Les Verts qui menaient pourtant 0-2 à la pause, ont perdu deux points et se font rejoindre par le Patro en tête du classement. Dès l’entame de la rencontre, Chaabi servait idéalement Chevalier qui crochetait son opposant avant de placer hors de portée du dernier rempart local. Largement dominateurs, ils doublaient les chiffres suite à beau mouvement : Mohamed centrait pour Chevalier qui remisait à Chaabi dont la frappe faisait mouche (0-2).

Malgré quelques occasions supplémentaires (Chevalier, Durieux) et un arrêt en deux temps de Saussez devant Zimmerman, le score n’évoluait plus jusqu’à la pause. Après celle-ci, le RFB ne réussissait plus rien de correct et était malmené par des jeunes louvanistes qui s’octroyaient quelques possibilités intéressantes. A un quart d’heure du terme, ils réduisaient méritoirement le score par l’entremise de Zimmerman. Et à force de jouer avec le feu, ce qui devait arriver arriva, sur un corner de Acquah, l’excellent Schingtienne bondissait pour placer une tête qui ne laissait aucune chance à Saussez et offrir un point mérité aux siens, au vu de la seconde période.

Fiche technique

OHL B : Jochmans ; Sagrado, Schingtienne, Ramos, Breugelmans ; Shkurti, George, Smet ; Acquah, Buksa (90e +2 Vanhaeren), Zimmerman.

Francs Borains : Saussez ; Fuakala, Deschryver, Boulenger ; Mpati, Itrak, Durieux (70e Lavie), Sousa (59e Laurent), Mohamed (59e Grisez) ; Chaabi, Chevalier.

Arbitre : M. Vandevenne.

Avertissements : Boulenger, Grisez, Itrak.

Les buts : 4e Chevalier (0-1), 22e Chaabi (0-2), 74e Zimmerman (1-2), 85e Schingtienne (2-2).