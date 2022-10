Nationale 1 : Les Borains perdent leurs premiers points, la RAAL déroule à domicile, l'Olympic Charleroi bat Dessel

Dès l’entame, Chaabi filait vers le but et canonnait, mais le gardien détournait en corner. Les Borains se montraient les plus dangereux, à chaque fois par Chaabi qui obligeait encore De Schrevel à se détendre, avant de décocher un tir puissant sur la transversale.

Face à une belle équipe gantoise et son feu follet Fofana, ils devaient rester vigilants, il fallait d’ailleurs un bel arrêt de Saussez devant Arthur juste avant la pause pour éviter le pire. Au retour des vestiaires, Chevalier lançait idéalement Chaabi qui se présentait seul face à De Schrevel, mais celui-ci avait une nouvelle fois le dernier mot.

Au fil des minutes, Les Gantois prenaient le jeu à leur compte et étaient à deux doigts d’ouvrir le score par l’entremise d’Arthur, mais Saussez effectuait un arrêt déterminant. A cinq minutes du terme, tout le monde pensait à l’ouverture du score suite à une reprise de Chevalier, mais l’excellent De Schrevel sortait à nouveau le grand jeu, Saussez faisait de même dans la foulée face à Igokwe. La partie s’achevait sur ce partage, synonyme des premiers points perdus par le RFB à domicile.

Francs Borains : Saussez ; Fuakala, Deschryver, Boulenger ; Mpati, Lauwrensens, Sousa (72e Lavie), Durieux (89e Donnez), Mohamed ; Chaabi, Chevalier.

Gand B : De Schrevel ; Henry, Agbor, Lagae, Fernandez (61e Niangbo), Van Hauter, Van Den Bergh, Van Daele ; Arthur, Mukuna (86e Igokwe), Fofana.

Arbitre : M. Loockx.

Avertissements : Agbor, Lauwrensens, Sousa, Boulenger.

La Raal déroule pour une 7e victoire

Septième victoire de la saison pour la Raal qui continue de faire la course en tête en N1. Face à Hoogstraten, avant-dernier, la copie n'a pas été aussi clinquante sur le terrain (malgré un score plus avantageux) qu'il y a une semaine à Winkel mais les Loups ont fait preuve de patience dans une partie qu'ils ont dominé.

Après deux petites alertes en tout début de match, bien repoussées par Herman (qui honorait sa première titularisation en championnat), les Louviérois ont pris le match en main. Il manquait juste à Liongala, Vanzo, Franco, Soumare et Badibanga de la précision.

La deuxième mi-temps a été à sens unique et avec un petit peu de chance sur un coup franc, Corneillie debloquait le marquoir.

Soumare en contre , Franco et Badibanga ont alors scellé cette nouvelle victoire.

Raal: Herman; Calant, Corneillie, Faye, Vanhecke, Gobitaka (78e Francotte), Liongala (85e Hamzaoui), Franco (85e Fiore), Vanzo (74e Gueulette), Badibanga, Soumare (85e Lemoine).

Hoogstraten: Kustermans, Meeuwis, Van Dooren, De Almeida; Budts (64e Lauwers), Havermans, Vermeeren, Verheyen (84e Van Haperen), Hoffman (69e Odimboleko), Bevers (69e Bastiaens), Fall.

Arbitre: M. Patris.

Avertissements: Vermeeren, Meeuwis.

Exclusion: 63e Vermeeren (2j.)

Les buts: 65e Corneillie (1-0), 73e Soumare (2-0), Franco (3-0), 88e Badibanga (4-0)

Nouvelle victoire des Dogues en déplacement (KFC Dessel Sport 0 - Olympic Charleroi 2)

Après leur succès à Heist, les Dogues avaient droit à un nouveau déplacement en terre anversoise. Le début de match était animé et dominé par les Carolos, motivés à l'idée de signer un six sur six. Au quart d'heure, Hadj-Moussa semait la panique dans le rectangle visiteur suivi par Delbergue qui plaçait un tir repoussé par la défense. Dessel était bousculé, parvenant rarement dans la partie adverse du terrain. Les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score vierge.



En début de seconde période, les Flandriens se montrèrent davantage présent, avec de l'impact en zone offensive. Cependant, le match restait pauvre en occasions dangereuses. Les Dogues héritaient d'un penalty, suite à une faute sur Hassaini dans le rectangle et la concrétisation était signée Hadj-Moussa. Puis à un quart d'heure du terme de la partie, Dahmane doublait la mise, suite à un bon centre de Ouali. Le score ne bougeait plus. Un nouveau succès des Dogues en déplacement, après un match sérieux et une une bonne organisation d'ensemble. De bon augure pour la suite de la compétition pour les hommes de Xavier Robert.

Arbitre : T. De Keyzer

Cartes jaunes : Versmissen, Delbergue, Geukens, Lioka Lima

Les buts : Hadj-Moussa (0-1 s/pen), Dahmane (0-2, 75e)

Dessel : Geladé, Vanhaen (56e Mekkaoui), Cheprassov (60e Loshi), Osei-Berkoe, Versmissen (77e Breugelmans), Geukens, Cerigioni, (46e Ghislain), Sols, Smolders, Haagen, Cavus

Olympic : Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue (80e Vanderbecq), Lioka Lima (80e Gaye), Hassaini (67e Ouali), Hadj-Moussa (80e Saïdane), Kouri, Ito Singa, Guedj (85e Rivollier)