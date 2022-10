Nationale 1: la RAAL s'en sort bien contre Gand, Visé surprend les Francs Borains

N.Dum. et C.D.

Après avoir mené grâce à des petits enchaînements dans le rectangle entre Franco et Liongala à la 27e, on s'attendait à voir la RAAL conforter sa première place facilement à Gand, il n'en fut rien.

Les U23 de Gand ont en effet présenté un visage attractif mais aussi très conquérant et solide surtout en 2e période. Le 2e acte est d'ailleurs à leur avantage et sans un grand Herman devant Van Daele sur le penalty à la 66e, personne n'aurait contesté l'égalisation locale.

Acculée, la Raal (réduite à 10 pour la première fois de la saison sur la faute du penalty) n'a eu qu'une petite occasion en 2e période, via Fiore, mais sans souci pour De Schrevel.

Les Loups ont finalement pu souffler après ce match difficile.Gand U23: De Schrevel; Van Daele, Lagae, Henry, Munezero (85e Arthur); Fofana, Asselman (81e Igbokwe), Van Hauter, Fernandez-Pardo, Mukuna, Niangbo (73e De Ridder)

Raal: Herman; Faye, Corneillie, Calant; Vanhecke, Vanzo (65e Fiore), Franco (68e Francotte) Liongala, Gobitaka, Badibanga (65e Gueulett), Soumare (90e + 2 Lemoine)

Gand U23 - RAAL 0-1

Arbitre: M. De Couvreur.

Avertissements: Vanhecke, Asselman, Liongala, Van Hauter.

Exclusion: 67e Liongala (2j.)

Les buts: 27e Franco (0-1)

Visé surprend le RFB chez lui

Entame de match rêvée pour les Visétois qui menaient rapidement 0-2. D’abord grâce à un but de Mboyo qui interceptait une passe en retrait mal appuyée de Durieux, avant de dribbler Saussez pour ouvrir le score, puis par Cascio bien servi par Legear. Sans être flamboyants, les Borains s’octroyaient quelques occasions, mais Mignon restait vigilant. Juste avant la pause, scène incroyable lorsque Mignon passait le cuir à Reno Wilmots qui le prenait en main pensant devoir donner le coup franc. L’arbitre indiquait de suite le point de penalty. Le RFB ne profitait pas de ce cadeau tombé du ciel, puisque Mignon stoppait l’envoi de Chevalier. A l’heure de jeu, Chevalier réduisait l’écart en fusillant Mignon. Les Francs Borains poussaient tant et plus, mais ne parvenaient pas à recoller au score. A cinq minutes du terme, ils étaient même réduits à dix suite à l’exclusion de Donnez, subissant ainsi leur premier revers de la saison à domicile, face à des Oies qui remportent un deuxième succès de rang.

Francs Borains – Visé 1-2

Francs Borains : Saussez ; Donnez, Deschryver, Mohamed ; Mpati, Itrak, Durieux (68e Sousa), Lavie, Lauwrensens (68e Grisez) ; Chevalier, Chaabi (84e Caufriez).

Visé : Mignon ; M. Wilmots, R. Wilmots, Englebert, Bonemme ; Omolo, Legear (77e Eninful), Cascio (77e Musset), El Harrak (89e Bangoura), Perseo (68e N'Guessan) ; Mboyo (46e Gilon).

Arbitre : M. Krack.

Avertissements : Bonemme, Lavie, Gilon, Grisez.

Exclusion : 85e Donnez.