Nationale 1 : la mauvaise série se poursuit pour le RFB, les Loups assurent sans mal l'essentiel

Tessenderlo – Francs Borains 1-0

Très mauvais début de rencontre pour les Francs Borains qui se faisaient surprendre dès la 5e minute, lorsque Bertaccini recevait un long ballon qu’il négociait parfaitement en fusillant Saussez. Ils ne s’en remettaient pas en première période, ne se créant pas la moindre opportunité, la seule tentative venait des pieds de lauwrensens…trois mètres au-dessus. Par contre, dans l’autre sens, Thes se procurait quelques possibilités intéressantes, notamment par le virevoltant Bertaccini, et aurait pu se mettre à l’abri avant la pause.

Après celle-ci, Chevalier effectuait le premier tir cadré de son équipe sur coup franc, mais c'est encore les Limbourgeois qui se montraient les plus dangereux, via Bertaccini et Vermijl sur le piquet. Le match était de plus en plus nerveux comme en témoigne les cartes toutes distribuées en seconde période. Il fallait attendre le dernier quart d'heure, pour voir les Borains enfin s'octroyer deux occasions dignes de ce nom, une reprise de Lavie et une tête de Chaabi, en vain. Le RFB qui n'a pu éviter un nouveau revers, poursuit sa mauvaise série (2/12). C.D.Tessenderlo : Valkenaers ; Bammens, Vanaken, Coomans ; Hulsmans, Kerckhofs, Swinnen, De Jonghe, Jeunen ; Vermijl (81e Naqqadi), Bertaccini (90e +2 Troonbeeckx).



Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Boulenger, Mohamed ; Mpati, Itrak (74e Durieux), Sousa (74e Makota), Lauwrensens, Grisez (46e Chaabi) ; Chevalier, Lavie.

Arbitre : M. De Couvreur.

Avertissements : Chaabi, Sousa, Kerckhofs, Mpati, Bertaccini, Mohamed.

Exclusion : 85e Boulenger (2j.)

Le but : 5e Bertaccini (1-0).

Les Loups assurent sans mal l'essentiel (2-0)

Il ne fallait qu'un gros quart d'heure aux Loups pour indiquer à leurs adversaires que la soirée ne serait pas simple pour eux. Un tir tendu de Gobitaka et une parfaite conclusion sur un bel assist. de Fiore signifiaient en effet la fin de toutes illusions pour la troupe d'un Alan Haydock, désormais coach de Ninove, qui aurait sans nul doute souhaité meilleur retour sur la terre de ses exploits. La confortable avance prise, les Verts locaux se se contentaient de gérer et le tempo de la partie en souffrait logiquement.



Ninove, sans doute trop vite résigné, ne saura jamais hausser le rythme de la seconde période tandis que La Louvière ne gaspillera que très peu d'énergie à vouloir à tout prix alourdir la marque, cela vaudra un match peu emballant et se terminant par un nouveau succès hennuyer. L'essentiel en somme...



Raal : Herman ; Calant, Fiore (80e Franssen), Faye,Corneillie Gobitaka (67e Hamzaoui) ; Francotte, Franco, Vankecke (58e Vanzo), Gueulette ; Soumare

Ninove : Jacobs, Djoum, De Backer, De Wannemaecker (46e F. Polizzi), Matoka ; Grancea (67e Nzembele), Deryck (67e Straetman), Tshimanga, De Bauw, L. Polizzi ; Romero Gomez. M. Frederico.

Arbitre :

Avertissements : Vanhecke, Franco, Romeo Gomez, Faye, Hamzaoui,

Les buts : 9e Gobitaka (1-0), 17e Soumare (2-0)