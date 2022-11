Le RFB renoue avec le succès (Dessel Sp – Francs Borains 1-4)

Ce n’était que partie remise, puisque Chevalier offrait à Lavie le but d’ouverture. Les occasions se succédaient pour les Verts qui ne parvenaient pas à faire le break. Et sur la première sortie des Anversois, Cerigioni rétablissait la parité. Refroidi par cette égalisation, le RFB, même s’il restait dominateur, n’arrivait plus à inquiéter le dernier rempart local jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les Borains reprenaient l’avantage, grâce à un beau débordement sur la droite de Lavie qui centrait parfaitement pour Chevalier qui ponctuait sans difficulté. Moins consistants, les hommes d’Arnauld Mercier ne créaient plus le danger, face à Dessel qui équilibrait quelque peu les échanges. Du moins, jusqu’à la 81e minute, où Chaabi recevait le cuir à l’entrée du grand rectangle et plaçait calmement hors de portée de Gelade. Dans la foulée, Lavie fixait les chiffres d’une victoire méritée qui fait du bien pour la confiance, avant le match de coupe de Belgique face à OHL mardi soir.

Dessel Sp. : Gelade ; Ghislain, Cavus, Kolen, Swerten ; Versmissen, Vanhaen, Osei-Berkoe, Cerigioni, Breugelmans ; Cheprassov (74e Coeckelbergs).

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Donnez, Mohamed, Lauwrensens ; Itrak, De Oliveira (72e Dubois), Durieux ; Chaabi (82e Makota), Chevalier (89e Caufriez), Lavie.

Arbitre : M. Calluy.

Avertissements : Breugelmans, Versmissen, Vanhaen, Mohamed, Saussez, Kolen.

Les Buts : 12e Lavie (0-1), 27e Cerigioni (1-1), 56e Chevalier (1-2), 81e Chaabi (1-3), 86e Lavie (1-4).