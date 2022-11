La licence pour les D2 et D3 ACFF a été réactivée

Les demandes de licence sont souvent source de stress pour les clubs au plus haut niveau.

Depuis trois ans, un tel mécanisme avait voté pour les niveaux D2ACFF et D3ACFF. Mais il avait été mis sur pause et différé à cause du Covid.

Cette période semblant définitivement derrière nous, le foot amateur pouvant jouer normalement, l’ACFF a indiqué qu’elle avait réactivé ce système pour la saison 2023-2024.

Une réunion il y a quelques jours a permis d’expliquer et de présenter aux clubs de D2 et D3 les dossiers à introduire.

Évidemment, les clubs désireux de poursuivre à ces niveaux-là du foot belge vont devoir remplir tout un dossier.

Les clubs devront effectuer les démarches durant la période du 1er au 28 février 2023 pour remplir le dossier et faire la demande de licence. Elle doit être introduite via la plateforme e-Kickoff.

Trois critères seront pris en compte : sportifs, administratifs et fisco-sociaux.