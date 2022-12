Le RFB perd Saussez et s’incline lourdement (Francs Borains – Patro Eisden 0-5)

Sur le coup franc de Gueroui qui suivait, Sarhaoui ne pouvait que repousser, Corstjens prolongeait de la tête pour ouvrir le score. Au retour des vestiaires, les Borains en infériorité numérique, faisaient illusion quelques minutes, avant de s’effondrer face à des Limbourgeois qui s’en donnaient à cœur joie. Nouvelle défaite des hommes d’Arnauld Mercier qui voient le trio de tête de plus en plus s’éloigner d’eux.

Francs Borains : Saussez ; Fuakala (74e Makota), Boulenger, Mohamed, Grisez ; Itrak, De Oliveira (45e +2 Sarhaoui), Laurent (80e Deschryver) ; Chaabi, Chevalier, Lavie.

Patro Eisden : Belin ; Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis ; Verbugh, Gueroui, Bounou, Ferber (83e Van Diest), Bamona (88e Milts) ; Elisha (79e Valcke).

Arbitre : M. Chaspierre

.Avertissements : Verbugh, Bamona.

Exclusion : 45e +2 Saussez

.Les buts : 45e +2 Corstjens (0-1), 70e Renson (0-2), 75e Ferber (0-3), 86e Valcke (0-4), 90e +1 Verbugh (0-5).

La Gantoise B - RFC Liège 2-2

Du fil à retordre pour le RFC Liège, du caractère aussi!

Le RFC Liège a encore souffert face à une (belle) équipe u23. Mais les Sang et Marine ont montré du caractère et retrouvé un Perbet buteur.Cueilli à froid, au propre comme au figuré, Liège n'avait visiblement pas l'envie de changer une mauvaise habitude: celle d'être mené au score contre un adversaire u23. Après OHL, l'Antwerp et Charleroi, La Gantoise n'a pas échappé à la règle. Les Liégeois se rendaient ainsi vite compte que le duel à la Chillax Arena serait loin d'être une partie de plaisir. Pour preuve: Perbet, muet depuis six rencontres, retrouvait le chemin du but pour le plus grand bien d'un RFCL parfois frustré dans le jeu. L'ancien goléador de... La Gantoise s'employait, en vieux renard des surfaces, à ramener par deux fois son équipe à la hauteur d'un adversaire sans le moindre complexe.Les deux camps continuaient à se rendre coup pour coup lors d'un second acte tout aussi disputé et débridé. Mais nettement plus fertile en cartons jaunes (dix au total) qu'en occasions de but.

La Gantoise: Vanden Borre, Van Daele, Lagae, Agbor (46e Henri), Van den Bergh, Van Hauter, Fernandez-Pardo, De Ridder, Parmentier (59e Abdullahi), Fofana, De Vlieger.

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Merlen, Reuten, Mouhli (63e Gendebien), Prudhomme (76e Mouchamps), Loemba (63e Mputu), Perbet.

Arbitre: M. Mataj.

Avertissements: Reuten, Mouhli, Fernandez-Pardo, Lagae, Van Daele, Bustin, Van den Bergh, Abdullahi, Nyssen, Merlen.

Les buts: 3e Fernandez-Pardo (1-0), 5e Perbet (1-1), 25e De Vlieger (2-1), 42e Perbet (2-2).