Ce n’était que partie remise, puisque sur un tir anodin du même Chaabi à l’entrée du grand rectangle, celui-ci était dévié et prenait le gardien visiteur à contre-pieds. Charleroi répliquait immédiatement en s’octroyant deux occasions coup sur coup par Bongiovanni. D’abord sur un coup franc puissant détourné par Audin, ainsi qu’un envoi sur le piquet.

Au fil des minutes, les Borains tombaient dans la facilité, ce dont profitait le RCSC qui se montrait de plus en plus dangereux, principalement par Bongiovanni qui obligeait Audin à se détendre à deux reprises. La suivante était la bonne, à la suite d’un une-deux, Benaets se présentait devant Audin et le lobait pour remettre les pendules à l’heure, offrant du même coup un point à son équipe mérité sur l’ensemble de la rencontre.

C.D.Francs Borains : Audin ; Mpati, Donnez, Fuakala, Mohamed ; Diallo (67e Lauwrensens), Itrak, Laurent ; De Oliveira (67e Tainmont), Chaabi, Lavie.

Sporting Charleroi B : Delavalée ; Van Cleemput (81e Denuit), Knezevic, Bessilé ; Dalle Molle, Diallo, Lutte (46e De Nève), Vandermeulen (81e Debast) ; Lokembo, Benaets, Bongiovanni.

Arbitre : M. Delaye.Avertissements : Bongiovanni, Diallo, De Oliveira, Lauwrensens, Dalle Molle, Lokembo.

Les buts : 23e Chaabi (1-0), 82e Benaets (1-1).