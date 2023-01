Les Dogues maîtrisent le leader ! (2-1)

Au retour des vestiaires, le Patro poussait tant et plus pour revenir. Après un superbe arrêt de Moriconi, Mehanovic touchait le cadre. Les Carolos s'organisaient. Après l'heure de jeu, Delbergue réalisait une superbe sortie de défense avant de servir Hassaïni : 2-0 ! Le but dans les arrêts de jeu des visiteurs fut anecdotique.Avec ce succès, les Dogues reviennent à trois points du leader, avec un match de moins...

Olympic : Moriconi; Saïdane, Race (9e Reynders), Félix, Lioka Lima ; Hadj-Moussa (85e Ouali), Massengo, Ito, Delbergue (85e Gaye), Hassaïni (85e Guedj); Dahmane (55e Rivollier).

Maasmechelen : Belin; Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis; Valcke, Pietermaat (90e Van Diest), Verburgh, Bamona; Bounou, Mehanovic.

Arbitre : M. Ledda.

Buts : 35e Hadj-Moussa (1-0), 65e Hassaïni (2-0), 90e Cuypers (2-1)

Avertissements : Dijkhuizen, Pietermaat, Hadj-Moussa, Hassaïni, Reynders, Mehanovic, Corstjens.