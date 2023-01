Le RFB remporte le choc hennuyer, Liège une fois de plus rattrapé au score

Pour la troisième fois consécutive, une panne d’éclairage a plongé le stade Vedette dans l’obscurité, retardant le coup d’envoi d’une dizaine de minutes. Suite à une belle reconversion offensive, Chaabi propulsait le cuir dans la lucarne d’une magnifique frappe (1-0). A la demi-heure, Mohamed déviait un corner de Chaabi sur la main de Massengo, l’arbitre indiquait immédiatement le point de penalty. Tainmont se chargeait de la transformation et doublait les chiffres. Les Carolos répliquaient par des envois de Rivollier et de Hadj-Moussa, mais ils ne cadraient pas. Juste avant l’heure de jeu, alors que Saussez n’avait pas encore eu un arrêt à effectuer, il devait s’avouer vaincu sur un penalty de Hadj-Moussa, obtenu pour une faute de Fuakala sur Hassaini. Xavier Robert opérait plusieurs changements pour jouer le tout pour le tout. Ses ouailles tentaient leur chance (Vanderbecq et Delbergue) mais ne parvenaient toujours pas à cadrer. A trois minutes du terme, Laurent mettait les siens à l’abri d’un joli tir croisé. Dans la foulée, Fuakala traînait un peu trop au goût de M. Chaspierre et se faisait exclure, empêchant du coup le changement, mais pas la superbe victoire des Borains.