Crachat et gifles lors d’un match de foot amateur : l’arbitre agressé, le match interrompu

”La première mi-temps s’était déroulée normalement et le score était de 1-1", explique Faruk Akkus, président de Vilvoorde City. “Cependant, au début de la seconde période, les choses ont mal tourné. Un des joueurs d’Infinity a perdu le ballon et a voulu se venger. Ce faisant, il a voulu gifler un de nos joueurs. L’arbitre a vu cela et lui a immédiatement donné un carton rouge. Suite à cela, le joueur est immédiatement devenu très agressif. Il a craché sur l’arbitre”,

”L’arbitre ne se sentait plus en sécurité. J’ai aussi immédiatement décidé d’appeler la police pour assurer la sécurité de l’arbitre. Il avait déjà subi une gifle, tout comme notre deuxième gardien de but. L’arbitre a rédigé son rapport et l’a envoyé à la Football Association. Nous verrons ce qui est décidé”, conclut Faruk Akkus.