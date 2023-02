De nouvelles règles de gouvernance financière pour le football amateur flamand

"La réforme peut être divisée en deux parties: les règles financières d'une part et les règles de gouvernance financière d'autre part", a résumé Nand De Klerck, porte-parole de Voetbal Vlaanderen.

Sur le plan financier, les joueurs pourront empocher un maximum de 4.500 euros par an en primes de résultats, et un maximum de 100 euros par point gagné, sans que le club ne doive payer l'ONSS sur celles-ci. "Ces dépenses sont considérées par l'ONSS comme des défraiements pour les joueurs", a expliqué De Kleck. Quiconque gagne plus devra ajouter l'ONSS à la rémunération des joueurs, car leur relation sera alors considérée comme une relation de travail. La limite suivante est de 11.040 euros par an. A ce niveau, un joueur est un sportif rémunéré et d'autres règles fiscales s'appliquent.

Une réforme était nécessaire car jusqu'à présent, les règles de l'ONSS dépendaient parfois d'un inspecteur à un autre. "Ce qui a parfois causé de gros problèmes avec des procès qui ont entraîné des amendes allant jusqu'à 200.000 euros", a raconté le porte-parole de Voetbal Vlaanderen.

Sur le plan administratif, un certain nombre de mesures ont été mises en place afin de lutter contre l'argent noir. Ainsi, les clubs devront toujours effectuer les paiements par virement à partir d'un seul compte bancaire lié au club, et les tiers ne seront plus autorisés à garantir les paiements des joueurs amateurs.

Les clubs recevront des contrats types, qui devront être utilisés et enregistrés à chaque recrutement d'un joueur. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour alléger la pression administrative sur nos clubs", a expliqué Tom Borgions, directeur financier de l'URBSFA. Les contrats doivent permettre de protéger les intérêts de toutes les parties et justifier les montants versés aux tiers.

Chaque année, les clubs devront réaliser un exercice budgétaire et l'enregistrer en ligne. Des séances d'information seront organisées à l'approche de la nouvelle saison à ce sujet.

"Nous voulions créer de la clarté, mais nous espérons que ces mesures seront un catalyseur qui amènera les directions à faire des ajustements dans la liste de leurs priorités", a expliqué Nand De Klerck. Voetbal Vlaanderen espère que les règles permettront de briser les enchères entre les clubs avec des frais de signature supplémentaires ou des primes de victoire. Avec cette surenchère, les clubs font des estimations qui ne sont pas correctes, creusant ainsi un trou pour eux-mêmes.

"Du côté de Voetbal Vlaanderen, nous serions très heureux que cela brise le cercle vicieux des frais de joueurs et que les clubs investissent davantage dans l'infrastructure, leurs jeunes et leur rôle social", a résumé De Klerck. "En gérant les ressources financières de manière plus consciente, les clubs amateurs construisent un modèle économique durable à long terme."

Les changements interviennent à la demande des clubs, qui avaient tiré la sonnette d'alarme pendant la période du coronavirus, parce que les choses allaient mal sur le plan financier. L'Union belge et ses deux ailes ont mené une enquête auprès de 1.000 clubs afin d'identifier les points sensibles.

Les règles prendront effet à partir du 1er juillet 2023. La première date limite de présentation des exercices budgétaires est le 28 février 2024.