Un noyau de 20 éléments constitué de joueurs issus des clubs provinciaux et interprovinciaux. “Pendant des mois, les formateurs et scouts de l’ACFF ont sillonné Bruxelles et la Wallonie à la recherche de jeunes joueurs talentueux qui, pour diverses raisons, avaient échappé aux yeux des recruteurs des sélections ou des clubs de l’élite. Ils en ont sélectionné 20 que nous avons sortis de leur quotidien pour les immerger dans des conditions similaires à celles qu’ils auraient pu rencontrer au sein d’un club professionnel”, débute Daniel Boccar, secrétaire général et directeur technique à l’ACFF.

Ce nouveau pôle est une sorte de pont entre les projets foot études déjà existants et les clubs professionnels. “Jusqu’à il y a un an, il manquait un maillon. Le dernier maillon d’une chaîne qui doit relier le rêve de tout jeune footballeur à la réalité du football professionnel.”

Si tout n’est pas encore parfait et que le lancement du projet a connu quelques aléas, l’objectif initial n’a pas changé, et se veut toujours aussi ambitieux. “L’objectif que nous avons fixé aux jeunes est simple : profiter au maximum de cette expérience pour progresser sur le plan individuel pendant 12 mois. Avec, au terme de cette période, ou même avant pour certains, la chance de décrocher un contrat professionnel.”

Et les premiers résultats sont déjà visibles puisqu’Axel Lombet (Ciney) et Liam Moreau (Messancy) ont respectivement rejoint les rangs d’OHL et de Charleroi. “Rejoindre ce projet de l’ACFF était une belle opportunité. À notre âge, on ne s’attend pas à vivre comme dans le monde pro. Et puis cette opportunité me permet aujourd’hui d’évoluer à OHL”, se réjouit Axel.

Si tous ne rejoindront pas les rangs d’un club pro au terme de la saison, plusieurs y arriveront et les autres auront vécu une belle expérience. “Nous espérons au moins en envoyer encore quatre ou cinq dans un club pro. Pour les autres, cette expérience leur aura permis de grandir, que ce soit sur le plan sportif ou humain puisqu’ils vivent 6 jours sur 7 ensemble. De quoi forger aussi leur mental, celui qui vous permet de franchir toutes les barrières et d’accéder à votre rêve. Une expérience que nous renouvellerons car ce projet doit nous permettre d’assurer un bel avenir au football francophone”, ponctue Thierry Siquet, manager du projet.