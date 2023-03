Nationale 1: les Dogues logiquement battus par Dessel

A la reprise, Dessel se montre entreprenant sans être dangereux. Massengo a une nouvelle belle possibilité avant l'heure de jeu mais catapulte le ballon au-dessus. Les Dogues poussent et obtiennent un penalty. Hadj-Moussa prend ses responsabilités mais se heurte à Geladé. Fort heureusement, Rivollier avait parfaitement suivi et rétablit l'égalité à la 64e. Loin d'être abattus, les Anversois se créent quelques occasions. A la 85e, sur un corner, Smolders remet défénitivement Dessel devant. Avec cette défaite, les Dogues confirment leur creux et ne pouvaient rien revendiquer dans ce match.

Olympic Charleroi - Dessel 1-2

Arbitre : M. Afifi.

Buts : Cergioni (0-1, 42e), Rivollier (1-1 sur pen., 64e), Smolders (1-2, 85e)

Cartes Jaunes : Massengo, Cerigioni, Smolders, Haagen, Kouri, Verbeek.

Olympic Charleroi : Moriconi, Felix, Maisonneuve, Hassaini (85e Vanderbecq), Hadj-Moussa (74e Gaye), Kouri, Ito Singa, Massengo, Penin, Ouali (58e Dahmane), Rivollier.

Dessel : Geladé, Verbeek, Ghislain (82e Konneh), Kasmi, Osei-Berkoe (90+3e Coeckelbergs), Versmissen, Cerigioni, Sols, Smolders, Haagen, Swerten.