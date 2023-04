47 communes ont reçu le Label Adeps “Communes Sportives” 2023 en Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles compte actuellement 144 communes qui disposent du label de qualité “Communes sportives” sur son territoire, mettant en valeur les communes qui mènent une politique de développement du sport particulièrement dynamique et inclusive. “Les pouvoirs locaux sont en première ligne sur et en dehors des terrains pour soutenir le mouvement sportif. Nous continuerons à les soutenir et à se tenir aux côtés des sportifs et de leurs clubs pour favoriser l’offre et la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles”, explique la Ministre des Sports, Valérie Glatigny.