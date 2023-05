Thomas Wildemeersch quitte Mons pour Manage : "La plus belle saison de ma vie"

”En fait, je suis un peu dégoûté de partir car j’ai réalisé la plus belle saison de ma vie”, commence-t-il. “Que ce soit en terme d’ambiance, de sportif, les troisièmes mi-temps… Quelle saison ! Tout le monde voulait que je reste, mes équipiers, le coach, la direction mais voilà, je voyais les transferts entrants se profiler et je ne voulais pas rester que pour l’ambiance. Je savais que mon temps de jeu risquait de diminuer la saison prochaine. Et, me connaissant, j’aurais boudé l’année prochaine (rires), un sentiment que j’avais connu la saison dernière avec la RAAL. Alors, je préfère partir avec un merveilleux souvenir et la tête haute. Mais, clairement, tout va me manquer. J’espère partir sur une bonne note ce vendredi.”

Après les Francs Borains, la RAAL, Wildi s’est offert un troisième titre successif avec trois clubs différents. Une particularité intéressante qui ne passe pas inaperçue chez les Verriers.

”C’est pour ça qu’ils me voulaient à Manage”, rigole Wildemeersch. “Je suis un peu le porte-bonheur. Mais, clair, je vais tout faire pour réaliser la passe de quatre. En plus, ils disputent déjà le tour final cette saison. Ils peuvent réussir quelque chose.”

S’il quitte des potes à Mons, il retrouvera d’autres amis à Manage (Mathieu, Cuche, Vanhecke…). “Et l’ambiance là-bas en troisième mi-temps, c’est paraît-il aussi super”, sourit celui qui s’entraînera encore avec Mons jusqu’au 31 mai.