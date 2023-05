Michel Errico avant le tour final de Manage : “J’attends une révolte de la part des joueurs”

Depuis, il y a eu une cascade de blessés parmi les cadres, ce qui s’est ressenti dans les résultats, puisque les Verriers n’ont plus connu la joie d’une victoire, subissant ainsi huit défaites et partageant l’enjeu à deux reprises. Petit à petit, certains ont réintégré l’équipe mais manquent de rythme. D’autres, comme Cuche et Thibaut, ont repris les entraînements la semaine dernière et risquent d’être encore un peu courts pour s’aligner ce week-end, même s’il y a un peu plus de chance pour le premier cité d’y parvenir, tandis que Campion s’est blessé jeudi passé à l’entraînement et peut faire une croix pour la suite.

guillement "Nous n'avons rien à perdre, tout à gagner."

Suite à ce triste bilan de 2/30 lors de la troisième tranche, que peut-on attendre des Manageois dans ce tour final et quels seront les objectifs ?

”J’attends une révolte de la part des joueurs, mais celle-ci doit se faire avec une certaine sérénité. Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner, surtout au vu de la situation de ces dernières semaines. Il faut rester serein, ce qui nous a manqué pour faire les bons choix et les bons gestes dans une situation où nous étions parfois un peu trop nerveux. L’objectif sera d’aller le plus loin possible. Mais pour cela, il faudra retrouver le niveau de jeu que nous avions lors des vingt premières rencontres du championnat”, soulignait Michel Errico.

Avec Habay-La-Neuve, les hommes de Michel Errico ont hérité d’un gros morceau pour entamer ce tour final, ce dimanche à 15h au Scailmont, comme pour tous les autres matchs en cas de qualification. Cette formation luxembourgeoise, qui a terminé quatrième dans sa série, est composée de quelques éléments ayant connu le plus haut niveau, Serwy (Charleroi et Zulte), Molnar (Eupen), Lecomte (Westerlo), et est considérée par ses adversaires comme étant une équipe jouant très bien au foot.