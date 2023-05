Les Lions de Binche n’ont rien lâché face à Verlaine

Qu’à cela ne tienne, à l’image d’une saison constamment négociée avec le souci du travail bien fait, les Hennuyers ont eu le dernier mot, leur T1, Jean-Louis D’Acchille, goûtant pleinement un dénouement imprévisible à la pause : “Je me demandais vraiment comment nous pouvions retourner la situation à notre avantage, au vu de cette première période où nous avions été surclassés (sic). Mais dès la reprise, l’adversaire s’est montré moins tranchant, moins précis, et ce but fastueux de Nabil (Seggour), nous a permis de changer la donne. Et puis, une fois l’avance prise, nous avons su gérer la fin du débat avec les valeurs qui nous sont chères, l’obstination, l’opiniâtreté et la présence dans les duels” soulignait Jean-Louis qui devrait retrouver son vieux pote, Thierry Hazard, jeudi prochain mais la date restait à confirmer.

Sur le départ pour Manage, le gardien Marvin Vanbelle a apprécié à sa juste valeur sa titularisation, la première en 2023 : “Tout comme David (Michez), j’ai savouré ces derniers moments en terre binchoise, ayant toujours respecté les choix du coach. Je suis maintenant heureux d’adhérer au nouveau projet qui s’offre à moi et je ferai en sorte de l’honorer avec la même implication qui fut la mienne à Binche. ”

La passation de pouvoir entre Jean-Louis D’Acchille et son ancien partenaire au Mambourg, Fabrice Silvagni, s’annonce d’ores et déjà comme une réussite.

Binche : Vanbelle ; George, Michez (90e+6 Sartiaux), Frisanco, Despontin ; Franquin, Louagé, Sampaoli, Scohy (90e+4 Diarra), Seggour, Mba (68e Arslan).

Verlaine : Nlend (82e Gallina); Dago (90e+2 Tamagni), Feugna, Limbourg, Doyen ; Barry, Gilsoul, Ramadani (65e Chubaka), Gosselain, Jamar, Cubedo (82e Constant).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Feugna, Limbourg, Dago, Despontin, Arslan, Chubaka.

Les buts : 18e Jamar (0-1), 65e Seggour (1-1), 75e Franquin (2-1), 90e+3 Sampaoli (3-1).