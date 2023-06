C’est ainsi que la fédération du sud du pays a conclu un accord avec Veo qui propose différents outils. “Tous les clubs de D2 ACFF, en 2022-2023, ont reçu une caméra et un abonnement d’un an. Il s’agit d’une caméra sur pied qu’on place à 8 m de hauteur et qui filme tout. À la fin de son utilisation, elle doit être rangée”, explique Thomas Rodrigues, le COO de l’ACFF, très satisfait du produit. “Après une étude de marché approfondie, nous avons trouvé un partenaire qui cochait toutes les cases.”

Si cette caméra est mise gracieusement à disposition des clubs évoluant au quatrième échelon du football belge, les autres peuvent également en profiter. “Via ce partenariat, une réduction de 200 euros est offerte pour l’achat d’une caméra Veo. Grâce au bouche-à-oreille, six clubs avaient commandé la leur avant que nous lancions la communication. Maintenant, il y en a une bonne dizaine en plus. Lorsqu’un club est relégué ou promu (en D2 ACFF), il rend sa caméra pour le suivant qui arrive dans la division mais il peut aussi décider de la conserver en l’achetant.”

Il y a peu, l’ACFF avait pourtant trouvé un accord avec Sporttotal mais différents bogues et une qualité médiocre des images font que le succès n’a jamais été au rendez-vous, malgré les nombreux clubs ayant adhéré au projet. “L’objectif était un peu différent car nous misions sur la médiatisation du football amateur grâce à des caméras intelligentes, installées de manière fixe et qui suivaient le ballon automatiquement. Nous avons résilié le contrat car il ne répondait pas aux attentes. De notre côté, nous voulions aider nos clubs qui souhaitaient s’équiper d’un matériel efficace d’analyse vidéo.”

Parallèlement à cela, le projet Roberto Martinez était aussi en cours de développement. Mais qu’est-il devenu maintenant que le sélectionneur national n’est plus là ? “Il consistait en une création d’une communauté d’analyse vidéo. L’ACFF a demandé à Veo de proposer une 'League Exchange' afin de permettre aux clubs de D2 ACFF de visionner les images des matchs des autres clubs de la série. Tous les clubs de D2 y téléchargent facilement et rapidement leurs vidéos.” Le fait que la caméra et la plateforme aient été conçues par VEO fait qu’il est plus simple pour les clubs de diffuser les images de leurs matchs en ligne. “On constate après le deuxième tour du championnat de D2 ACFF que 100 % des clubs ont téléchargé les images de leurs matchs, c’est donc un réel succès.”