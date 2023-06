Des chiffres encourageants pour l’avenir du football amateur

8 Sur les quatre dernières années, l’ACFF compte 8 % d’affiliés en plus. Et ce, malgré le Covid. À un an de la fin du plan de politique sportive 2020-2024, on compte donc plus de 230 000 affiliés en fédération Wallonie-Bruxelles.

50 Si chez les hommes la progression est notable, l’évolution peut être qualifiée de remarquable chez les dames. En effet, sur la même période, le nombre d’affiliations a augmenté de près de 50 % dans le football féminin. “La Wallonie et Bruxelles résorbent ainsi une bonne partie de leur retard sur la Flandre et cela se remarque aussi au niveau des équipes nationales avec, dans certaines catégories d’âge, un taux de 40 à 45 % de francophones”, indique l’ACFF.

700 Le nombre de joueurs augmente mais travail est aussi très important en coulisses pour former les entraîneurs. Le département formation des cadres sort plus de 700 nouveaux entraîneurs diplômés par an. Ceux-ci vont toujours plus loin dans leur évolution puisque c’est surtout pour l’Uefa B que l’évolution est importante. Pour ce qui est des arbitres, on constate que l’hémorragie semble endiguée. On note même une légère reprise. “Elle est notamment due aux actions entreprises au niveau du recrutement et de l’encadrement”, constate l’ACFF, bien consciente que le chemin est encore long.

Moins de clubs labellisés

Au niveau du label, le nombre de clubs étoilés diminue de 5 %. sensiblement le même. C’est surtout au niveau du label d’excellence (3 étoiles) que la chute est la plus marquée (20 %). Une diminution due au fait que l’ACFF, après avoir fait preuve de mansuétude pendant le Covid, a rétabli des contrôles plus stricts.